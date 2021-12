ÎPS Teodosie, după ce certificatul verde ar putea să nu fie obligatoriu la locul de muncă: Salutăm această bucuroasă iniţiativă pentru că trebuie să nu fie oamenii dispreţuiţi şi trataţi cu distanţă/ E doar un pretext, un instrument de oprimare, dezbinare

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a afirmat că este de acord cu ideea potrivit căreia certificatul verde nu ar mai fi obligatoriu la locul de muncă, el considerând că oamenii nu trebuie să fie "dispreţuiţi şi trataţi cu distanţă". El consideră că acest certificat verde reprezintă doar un pretext, "un instrument de oprimare, un instrument de dezbinare", potrivit News.ro.





Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat, joi, în cadrul emisiunii Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, ce părere are despre faptul că aleşii doresc să renunţe la obligativitatea certificatului verde la locul de muncă.

"Am văzut şi eu puţin, cât am putut, printre picături, că sunt prins cu spovedania, de acolo vin. Şi iată un lucru realist, se pune problema acordării ordinelor, ordonanţelor care vin de la Guvern şi care trec prin Parlament cu Constituţia. Este firesc. Constituţia a fost gândită, atât de mult dezbătută, atât de mult forfecată pe toate părţile ca să se păstreze libertăţile fundamentale ale omului şi drepturile omului şi iată foarte bine se pune problema să nu mai iasă astfel de ordine fără să aibă temei constituţional. Salutăm această bucuroasă iniţiativă pentru că trebuie să nu fie oamenii dispreţuiţi şi trataţi cu distanţă şi cu atâta nesocotinţă de către unii pentru că orice om are personalitatea lui”, a transmis ÎPS Teodosie.

El a precizat că nu poate fi îngrădit dreptul la muncă şi că acest lucru este aberant.

"Sigur că e foarte bine că se pune problema ca să nu mai existe aşa ceva. Cum să îngrădeşti dreptul la muncă? E atât de aberant. Nu mai poţi munci fără certificat, un certificat care nu are relevanţă. Este doar un pretext, un instrument de oprimare, un instrument de dezbinare. Să fim serioşi, suntem trataţi ca nişte copii fără minte. Sfântul Pavel ne spune să fim copii când e vorba de răutate, adică să fim nevinovaţi precum copiii, să nu ne duşmănim, să nu ne agresăm, să nu ne jignim, dar când e vorba de relaţia interumană, de modul de a ne duce existenţa, să fim la minte nu copii, ci desăvârşiţi”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

Coaliţia de guvernare a discutat, joi, la Guvern, despre proiectul de lege pentru introducerea certificatului verde, însă PNL şi PSD nu au reuşit să ajungă la un acord, astfel că şansele ca acesta să mai fie implementat până la finalul acestui an, cum îşi dorea Executivul, sunt foarte mici. Este posibil ca Guvernul să renunţe la ideea de a mai trimite de urgenţă proiectul în Parlament.