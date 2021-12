Șeful CSM a sesizat Inspecția Judiciară după ce USR Tineret a acuzat DIICOT de exces de zel în cazul arestării protestatarului Cristian Dide

Preşedintele CSM, Bogdan Mateescu, a sesizat Inspecţia Judiciară şi cere apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti, după ce USR Tineret a acuzat DIICOT de ”exces de zel nejustificat” în cazul arestării protestatarului Cristian Dide.





USR Tineret a reacţionat, în 26 noiembrie, după arestarea protestatarului Cristian Dide, spunând că lupta cu traficul de droguri trebuie să fie centrată pe destructurarea reţelelor organizate care operează pe piaţa neagră.

"În schimb, DIICOT Iaşi doar lasă aparenţa că ar lupta cu adevărat. Zilele acestea a avut loc un eveniment aberant: arestarea preventivă a lui Cristian Dide, sub pretextul traficului de "droguri de risc". Fondatorul Evoluţie În Instituţie şi Legalizăm.ro a cumpărat de pe internet plante legale de cânepă industrială (sub 0.2% THC) şi a trimis, timp de 2 ani, colete către DIICOT pentru a semnala cât de uşor se poate procura planta de canabis în România. Plantele trimise către DIICOT au aceeaşi şansă de a avea un efect psihoactiv pe care o are o ciocolată ROM de a te ameţi. Printr-un exces de zel nejustificat, DIICOT Iaşi a iniţiat arestarea preventivă timp de 30 de zile, în pofida chitanţelor, materialelor audio & video şi dovezilor trimise dinadins de către Dide spre diferite filiere DIICOT”, a transmis atunci USR Tineret.





USR Tineret mai spunea că ”decizia procurorilor constituie încă un refuz sistematic de recunoaştere a naturii şi amploarei reale a traficului de droguri, în timp ce DIICOT Iaşi iroseşte banii publici pentru cercetarea activiştilor civici care procură plante agricultural-industriale legale în Uniunea Europeană, în semn de protest”.

În 23 noiembrie, protestatarul Cristian Dide a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Iaşi , marți, la solicitarea procurorilor DIICOT Iaşi, pentru trafic de droguri de risc şi introducerea în ţară de droguri de risc. Dide a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT Iași.



”La data de 22.11.2021, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat un număr de 9 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov şi Călăraşi şi a municipiului Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane fizice suspectate de săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi introducere în ţară de droguri de risc. În cauză s-a reţinut faptul că, o persoană a procurat din afara ţării, dar şi de pe teritoriul României, cantităţi de cannabis, pe care le-a deţinut şi distribuit prin intermediul unor societăţi de curierat. O parte dintre aceste stupefiante au fost trimise, sub formă de colete către DIICOT – Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Iaşi”, anunţa DIICOT.

Avocatul său spunea că ancheta ar fi fost deschisă la începutul anului, după ce Cristian Dide ar fi sesizat DIICOT, acţiunea acestuia fiind o formă de protest. El s-ar fi autodenunţat, arătând cât de uşor poate cumpăra canabis online. Le-a trimis coletele procurorilor şi asta l-a transformat în suspect de trafic, conform avocatului.

Protestatarul ar fi trimis colete la mai multe sedii DIICOT din țară timp de doi ani, iar o reacție ar fi venit acum de la DIICOT Iași: ”A oprit un tren în care se afla Dide în plin câmp, în plină noapte (noaptea dinspre 21 spre 22 noiembrie). L-a ridicat cu mare tamtam pe Dide, l-a plimbat prin toată țara cu nino-nino, ba la București la percheziții acasă, ba la Iași în arest”.



”Ințelegerea instituțiilor române care încadrează la 'droguri de risc' substanțe ce conțin sub 0,2 la suta THC, este greșită, pentru ca nu te poți droga cu ele nici macar dacă încerci foarte, foarte tare. Asta pentru că drogul conține de 75 de ori mai mult THC. E ca și cum listezi Ciocolata cu Rom la categoria băuturi alcoolice, sau încerci să te îmbeți cu Ciocolata cu Rom. Încercă, procuror DIICOT și ia vezi, poți?”, spunea ONG-ul.

Cristian Dide a fost o prezenţă constantă la protestele anti-PSD din Piaţa Victoriei, proiectând şi diverse mesaje pe clădiri. Potrivit ONG-ului, Dide a cumpărat legal, inclusiv din România, produse din cânepă ce conțin cantități infime de THC pe care le-a trimis la DIICOT, dându-și toate datele de identificare, pentru a atrage atenția supra practicilor Direcției în lupta cu crima organizată. Protestatarul ar fi trimis colete la mai multe sedii DIICOT din țară timp de doi ani, iar o reacție ar fi venit acum de la DIICOT Iași: "A oprit un tren în care se afla Dide în plin câmp, în plină noapte (noaptea dinspre 21 spre 22 noiembrie). L-a ridicat cu mare tamtam pe Dide, l-a plimbat prin toată țara cu nino-nino, ba la București la percheziții acasă, ba la Iași în arest".

CSM a anunțat marți, printr-un comunicat de presă, că Bogdan Mateescu a sesizat Inspecţia Judiciară pentru apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său."Preşedintele (CSM) a realizat acest demers consecvent principiilor care guvernează activitatea autorităţilor judiciare, fiind de esenţa unui sistem judiciar independent ca măsurile organelor judiciare să vizeze exclusiv interpretarea şi aplicarea legii, ele nefiind dispuse pentru a răspunde aşteptărilor vreunei formaţiuni politice; discursul privind statul de drept nu poate fi adaptat exclusiv dorinţelor provenite dintr-o parte sau alta a spectrului politic”, susține CSM.