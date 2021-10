Coordonatorul campaniei de vaccinare din Portugalia despre cum i-a convins pe oameni să se imunizeze: „Nu am așteptat ca oamenii să ceară vaccinarea, noi le-am trimis SMS-uri și mesaje pe e-mail cu ziua, ora, locul vaccinării”

„Nu am așteptat ca oamenii să ceară să fie vaccinați. Noi am fost cei care am trimis SMS-uri și mesaje pe e-mail către oameni, spunându-le ”la ora, ziua, locul stabilit trebuie să fiți vaccinați, vă rugăm să veniți la centrul de vaccinare!”, a declarat Henrique Gouveia e Melo într-un interviu pentru HotNews.ro. În ceea ce privește implicarea medicilor de familie în procesul de vaccinare, militarul portughez a explicat că în Portugalia „toți medicii, asistentele, personalul medical au făcut campanie pentru vaccinare”.„Eu, ca lider al campaniei, am avut întâlniri cu organismele profesionale ale medicilor, asistentelor, farmaciștilor pentru a-i atrage de partea bună a campaniei. Iar acești oameni au susținut, în toate mediile, importanța vaccinării. Ei (n.r.-medicii) au dat exemplu, fiind primii care s-au vaccinat, pentru a proteja sistemul de sănătate.Acest lucru a venit în sprijinul ideii că vaccinurile sunt sigure. Iar eu, am pus, tot timpul, problema în felul următor: toată lumea va fi imunizată, într-o pandemie. Fie pe cale naturală, cu virusul, care nu este o cale sigură, ci este periculoasă, fie pe cale nenaturală, cu vaccinul, care este sigur.Iar în campania publică, am explicat clar, am supra-explicat de multe ori publicului, cât de important este de a fi rațional și de a nu crede în idei nebunești, în informații aiuritoare, cum sunt temerile de ev mediu, sau mentalitățile și informațiile de tip medieval”, a declarat Henrique Gouveia e Melo.În ceea ce privește accesul locuitorilor din mediul rural la centrele de vaccinare, viceamiralul portughez a explicat că cele 300 de centre au fost distribuite în funcție de densitatea populației.„Acolo unde densitatea populației este mai scăzută, centrele au fost mai mici; în zone cu densitate mai mare, am alocat unul sau mai multe centre mari, ca să putem gestiona rata de vaccinare. Așadar, planul meu a fost, de la început, ca toată țara, fie oraș, fie zonă rurală, trebuie să fie vaccinată cu aceeași viteză. Am presat sistemul, organizațiile, să aibă aceeași viteză.De asemenea, am creat un sistem de transmitere a mesajelor pe e-mail, pe SMS, fiecărei persoane, solicitându-le să se vaccineze într-o anumită perioadă calendaristică, la o anumită oră, proces care a fost unul pro-activ, nu unul pasiv. Nu am așteptat ca oamenii să ceară să fie vaccinați. Noi am fost cei care am trimis SMS-uri și mesaje pe e-mail către oameni, spunându-le ”la ora, ziua, locul stabilite trebuie să fiți vaccinați, vă rugăm să veniți la centrul de vaccinare!”Apoi am făcut campanii pentru a recupera oamenii care nu au venit să se vaccineze. Aceștia au fost mai mult tineri pentru că noi am început vaccinarea cu cei în vârstă și am coborât la cei mai tineri.Am făcut și un site unde puteai să-ți bagi numele și să te programezi pentru vaccinare, nu a fost complicat, a fost ușor pentru tineri să participe la procesul de vaccinare, fără să piardă timpul și să aibă o experiență plăcută. Toate aceste lucruri au transmis prin media un sentiment de încredere în procesul de vaccinare și a ajutat campania aducând oamenii la vaccin”, a mai declarat coordonatorul campaniei din Portugalia.Interviul complet poate fi urmărit mai jos: