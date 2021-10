​​VIDEO. Viceamiralul care a vaccinat în 7 luni aproape toată populația Portugaliei, interviu exclusiv pentru HotNews.ro: „Câți oameni mai trebuie să moară ca să înțelegeți că sunteți într-un război?”

Ce face mai întâi un militar când primește pe mână coordonarea unei campanii de vaccinare

Dincolo de tragediile care au lovit aproape în fiecare colț al planetei, pandemia de covid a arătat și cât de diferit pot acționa țările în fața unei primejdii mortale. Asta în ciuda globalizării și a metodelor comune aplicate în această situație.Au fost de pildă state care au înțeles din prima cu ce se confruntă și au luat măsuri ferme. Au fost țări care s-au trezit mai târziu, dar până la urmă au făcut ce trebuiau să facă. Și țări care nici în al 12-lea ceas nu știu cu ce anume se confruntă.În această ultimă categorie am putea introduce România, un stat cu măsurile haotice, cu o timiditate ce frizează inconștiența în a aplica măsuri corecte la momentul potrivit și, colac peste pupăză, cu o criză guvernamentală interminabilă, apărută exact în momentul în care mor cei mai mulți oameni.Dintre țările europene, Portugalia este un excelent studiu de caz. La începutul anului, această țară bătea recordurile în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri și de decese și era pe punctul de a cere ajutor internațional.Doar în ultimul weekend din ianuarie 2021, peste 2 mii de portughezi mureau din cauza pandemiei. Apoi, când au apărut vaccinurile, 40% din populație nu era deloc convinsă că aceasta este singura cale de a ieși din criză.Într-un astfel de moment greu, guvernul portughez a decis să încredințeze conducerea campaniei de vaccinare unui viceamiral de marină, fost comandat de submarine. Henrique Gouveia e Melo s-a apucat de treabă și, în șapte luni, peste 85% din întreaga populație era vaccinată (98% din locuitorii peste 12 ani).Acum Portugalia este printre țările unde aproape nu mai există restricții, iar pandemia este bine controlată (chiar dacă mai există îmbolnăviri și chiar și decese).Presa internațională s-a apucat să caute explicații pentru acest succes și l-a creditat pe viceamiralului e Melo ca având un merit semnificativ.Exemplul Portugaliei este relevant și pentru România. Nu doar pentru că acolo trăiesc zeci de mii de români, ci și pentru că ne leagă multe: rădăcinile latine, stilul de viață un pic mai lejer. Și faptul că și noi și ei am cunoscut, în momente diferite, partea cea mai urâtă a pandemiei.Din toate aceste motive, am considerat că un interviu cu Henrique Gouveia e Melo ar putea oferi informații relevante și pentru publicul din România. Ce au făcut ei și de ce nu suntem și noi capabili să facem la fel?Viceamiralul a acceptat interviul cu argumentul „dacă experiența lui poate să-i ajute și pe alții, atunci sigur, de ce nu?” În paranteză fie spus, am obținut acordul pentru interviu de la militarul portughez mult mai ușor decât l-aș fi obținut de la orice oficial de același rang din România.Din discuția de aproape de oră, pe care vă invit să-o urmăriți în cele ce urmează, am reținut o idee foarte clară: în toată această perioadă în care noi, românii, ne-am jucat de-a lupta cu pandemia, portughezii au fost în război.Un război contra unui virus, nu contra unor armate străine. Și un război purtat cu vaccinuri, nu cu submarine și avioane. Dar tot un război.E greu de spus dacă metodele lui Henrique Gouveia e Melo ar fi funcționat și în România. „Poate e și o diferență culturală, nu știu ce să spun”, mi-a răspuns amiralul la întrebarea referitoare la diferențele din estul și vestul Europei în ceea ce privește procentul de vaccinare.În orice caz cred că povestea acestuia trebuie auzită, inclusiv de autoritățile române.: Nu pot răspunde complet la întrebarea dvs.pentru că nu știu ce a gândit șeful meu, care este ministrul (n.r.- ministrul Apărării din Portugalia).Dar, ceea ce vă pot spune este că a existat o idee, la acel moment, că această campanie era atât de complexă logistic încât, pentru a o conduce, era nevoie de un grup de oamenii cu pregătire militară.Așadar, cum eu făceam parte din grupul care pornise campania de vaccinare, iar șeful acelui grup, coordonatorul, a demisionat din funcție atunci, natural, m-au selectat pe mine ca succesor. Deci, așa am ajuns eu în acea campanie.Au fost, în principal, trei tipuri de probleme. Una a fost problema organizatorică, a trebuit să mă ocup de modificarea majoră a ratei de vaccinare. La început vaccinam în jur de 20-30.000 de persoane săptămânal, ceea ce era, într-adevăr, o rată foarte, foarte scăzută.Și, dintr-odată, pentru că au sosit vaccinurile, a trebuit să vaccinăm peste 80-90.000 de persoane pe zi. Deci, a trebuit să pregătesc organizarea centrelor de vaccinare.Am venit cu ideea unei linii a centrelor de vaccinare, „Ajutor pentru vaccinare”, pe stadioane și în marile pavilioane (expoziționale).Deci, m-am ocupat de organizare și aceasta a fost componenta de capacitate. Așa am putut să vaccinăm foarte multe persoane pe zi. În cea mai bună zi, am vaccinat 160.000 de persoane. La o populație de 10 milioane asta înseamnă 1,6%. Într-o săptămână am vaccinat peste 1 milion de persoane.Da.Da. Mai ales experiența mea în logistică și conducere. Am vorbit despre trei aspecte: una a fost chestiunea organizatorică despre care tocmai v-am spus ce am făcut.Mai este chestiunea conducerii dar și partea de comunicare, campania de comunicare.În ce privește conducerea, pentru că eram militar apăream mereu în ținută de luptă, la televiziuni, nu purtam uniforma aceasta de pe mine (n.r.-uniforma de marină), ci pe cea de luptă, am transmis un mesaj clar, către compatrioții mei, că intrasem într-o situație de luptă, că aveam un inamic și acesta era virusul și că avem propriile noastre forțe, adică organizarea noastră, sistemul sanitar...De la bun început, am folosit această retorică de război. Am spus că noi, ca țară, suntem în război, împotriva virusului.În război sunt două tabere: cea a aliaților și cea a inamicului. În tabăra inamicului era virusul și toate persoanele care nu cred că vaccinarea e importantă. În tabăra bună, de partea noastră, se aflau persoanele care doreau să se vaccineze și toate eforturile pe care le-am făcut ca să vaccinăm oamenii.Deci, în retorica noastră de război, a fost clar pentru compatrioții mei că, pentru a ne salva pe noi înșine și pentru a lupta cu virusul, a trebuit să facem o campanie de vaccinare în masă, iar oamenii să nu stea în acasă, e nevoie să vină la vaccinare.Deci, de fiecare dată am evidențiat cât de important este ca oameni de diferite vârste să vină la vaccinare, ca să putem lupta cu virusul. Pentru că, dacă din orice motiv, există oameni care au o mulțime de temeri legate de campania de vaccinare, acești oameni vor forma un grup care va ajuta virusul. Deci, vor ajuta inamicul nostru comun.În acest fel, am spus clar publicului că va trebui să facă o alegere: sunteți de partea virusului, îl ajutați să rămână în comunitate, sau sunteți cu noi, cei ce încearcă să lupte cu virusul, încercînd să ne redea libertatea, ca și comunitate.Sunt două motive: primul e că avem o bună tradiție în acceptarea campaniilor de vaccinare. E un motiv cultural... Asta e important. Dar, la începutul procesului, aveam cam 40% din populație care avea unele dubii despre vaccinare.Și, așa cum v-am explicat, am folosit această retorică de război, care ajută oamenii să decidă și să considere vaccinarea o chestiune importantă pentru libertatea noastră, pentru sistemul nostru de sănătate și pentru sănătatea publică a țării.Cum am mai spus, a fost o campanie pe care am condus-o ca lider militar, în mass-media, prin care am chemat țara împotriva virusului, am cerut țării o mentalitate de tip combativ împotriva virusului.Henrique Gouveia e Melo într-un centru de vaccinare. FOTO: AFP via ProfimediaAm avut toți medicii, asistentele, aproape toți au făcut campanie în procesul de vaccinare. Eu, ca lider al campaniei, am avut întâlniri cu organismele profesionale ale medicilor, asistentelor, farmaciștilor pentru a-i atrage de partea bună a campaniei.Iar acești oameni au susținut, în toate mediile, importanța vaccinării. Ei (n.r.-medicii) au dat exemplu, fiind primii care s-au vaccinat, pentru a proteja sistemul de sănătate. Acest lucru a venit în sprijinul ideii că vaccinurile sunt sigure.Iar eu, am pus, tot timpul, problema în felul următor: toată lumea va fi imunizată, într-o pandemie. Fie pe cale naturală, cu virusul, care nu este o cale sigură, ci este periculoasă, fie pe cale nenaturală, cu vaccinul, care este sigur.Iar în campania publică, am explicat clar, am supra-explicat de multe ori publicului cât de important este de a fi rațional și de a nu crede în idei nebunești, în informații aiuritoare, cum sunt temerile de ev mediu, sau mentalitățile și informațiile de tip medieval.Am distribuit centrele noastre de vaccinare, în jur de 300 de centre, în țară, corespunzător cu densitatea populației din acele zone. Acolo unde densitatea populației este mai scăzută, centrele au fost mai mici; în zone cu densitate mai mare, am alocat unul sau mai multe centre mari, ca să putem gestiona rata de vaccinare.Așadar, planul meu a fost, de la început, ca toată țara, fie oraș, fie zonă rurală, trebuie să fie vaccinată cu aceeași viteză. Am presat sistemul, organizațiile, să aibă aceeași viteză.De asemenea, am creat un sistem de transmitere a mesajelor pe e-mail, pe SMS, fiecărei persoane, solicitându-le să se vaccineze într-o anumită perioadă calendaristică, la o anumită oră, proces care a fost unul pro-activ, nu unul pasiv.Nu am așteptat ca oamenii să ceară să fie vaccinați. Noi am fost cei care am trimis SMS-uri și mesaje pe e-mail către oameni, spunându-le ”la ora, ziua, locul stabilite trebuie să fiți vaccinați, vă rugăm să veniți la centrul de vaccinare!”Apoi am făcut campanii pentru a recupera oamenii care nu au venit să se vaccineze. Aceștia au fost mai mult tineri pentru că noi am început vaccinarea cu cei în vârstă și am coborât la cei mai tineri.Am făcut și un site unde puteai să-ți bagi numele și să te programezi pentru vaccinare, nu a fost complicat, a fost ușor pentru tineri să participe la procesul de vaccinare, fără să piardă timpul și să aibă o experiență plăcută.Toate aceste lucruri au transmis prin media un sentiment de încredere în procesul de vaccinare și a ajutat campania aducând oamenii la vaccin.Ca și coordonator m-am dus de două sau trei ori pe săptămână la știri, am dat multe interviuri am vorbit cu medici să dea interviuri transmițând informații adevărate. A fost o campanie de informații adevărate care au câștigat în fața informațiilor false.Am transmis clar că unele informații nu sunt adevărate, nu sunt științifice și vin din evul mediu. Trebuie să faci acest tip de campanie, coordonatorul trebuie să facă, în acest caz eu am fost implicat în acest proces.Imaginea coordonatorului trebuie să fie foarte bună. Capacitatea sa de lider de a transmite într-un mod onest, direct, simplu, informații oneste erodează tabăra anti-vacciniștilor și crește tabăra celor care susțin vaccinarea.Le-am spus, bazat pe cifrele noastre, că probabilitatea să moară fără vaccinare în Portugalia este de 1 la 500. În cel mai rău scenariu, probabilitatea să mori de la vaccin este de 1 la 500 000. Asta înseamnă că există de o mie de ori mai mare probabilitatea să mori fără vaccinare decât să mori de la vaccin.Așa că am spus: Ce preferi? Să-ți riști viața din cauza virusului, când știi deja că unul din 500 moare sau să-ți riști viața cu vaccin dar cel puțin știi că în foarte rare cazuri ai putea muri, rata este de 1 la 500 de mii, adică jumătate de milion de oameni.Nu poți aștepta. Dacă aștepți intri pe un drum unde 1 din 500 moare. Acesta este un mod simplu și adevărat de comunicare, iar oamenii au început să creadă în asta.Au fost doctori care au indus în eroare oameni cu informații false, dar organizațiile profesionale ale medicilor au deschis un fel de procese împotriva lor, astfel încât să nu li se mai permită să profeseze.Pentru că era împotriva eticii doctorilor să răspândească informații care nu sunt științifice, adevărate. Mesajul este următorul: secolul 21 este un secol al științei, secolul 13 este un secol al credințelor care nu sunt științifice deloc, de aceea îl numim „dark ages”.În acea perioadă, fără vaccinare, speranța de viață era în medie de 30 de ani. Astăzi speranța de viață este peste 75 de ani. De ce? În principal pentru că avem vaccinuri, antibiotice și medicină de calitate.Apoi, de ce să se implice religia în medicină? Religia și medicina sunt lucruri diferite. Religia este despre spirit, medicina despre corp, nu poți amesteca aceste lucruri. E ca și cum ai amesteca religia cu condusul.Să zicem că eu mă rog și ziua următoare pot să conduc un camion pentru că m-am rugat. Oamenii trebuie să realizeze că în secolul 21 trebuie să fim conduși de știință.Sunt și lucruri care țin de spirit care este alt subiect, nu au legătură cu știința, țin mai mult de etică, morală și religie. Dar nu poți amesteca aceste două părți. Nu poți să decizi în privința sănătății bazându-te pe religie. Este cel mai nebunesc lucru pe care poți să-l faci.Nu. Nu este de conceput ca un preot care este un om al credinței să vorbească despre ceva de care nu știe nimic. Este ca și cum un orb ar încerca să conducă oamenii într-un loc foarte îngust, într-un loc foarte periculos, fără să vadă nimic. Pentru că un preot nu știe nimic despre medicină. Nu e doctor.Nu, pentru că unul dintre lucrurile pe care le-am făcut ca militar a fost să evit politica. M-am ocupat de conducere și de procesul de vaccinare complet în afara politicii. Aceasta a fost de asemenea o cheie a succesului. Nu au fost implicați politicieni în campania mea de vaccinare a țării.De asemenea, când există orice fel de interferență politică în munca mea resping chiar violent acest fel de interferență. Iar populația din țara mea a realizat că nu sunt condiționat de niciun politician și am fost condiționat doar de misiunea mea de a salva țara noastră de acest virus. Iar acest lucru a dat multă credibilitate procesului.Au fost câteva proteste împotriva vaccinării și chiar am trecut prin mijlocul unor grupuri de oameni fără minte care spuneau chestii anti-vacciniste, dar eu am trecut calm prin aceste manifestații, prin mijlocul lor, iar imaginea cu mine trecând calm prin mijlocul acestor proteste cu acești protestatari fără minte, care se comportau ca niște nebuni, a oferit o imagine mai bună oamenilor din țara mea, care au văzut unde este lumina și rațiunea și unde este întunericul și unde nu se acționează rezonabil.De asemenea, am folosit acest incident ca să arăt diferența dintre lumină și Evul Întunecat. Lumina înseamnă oamenii raționali, oamenii care se comportă bine și au atitudine bună și oamenii iraționali, de partea cealaltă, care să comportă greșit și au o atitudine complet nebunească.Acel incident a fost arătat la tv în direct și ce s-a întâmplat după aceea a fost un uriaș suport pentru conducerea mea și, de asemenea, pentru campania de vaccinare. Pentru că compatrioții mei au putut să vadă de o parte nebunie și de cealaltă parte logică și lumină.Cum campania a coborât de la vârstele înaintate la vârstele mai mici, când am început cu oamenii mai tineri am avut ceva probleme să-i convingem să se vaccineze. De ce? Pentru că, în mod natural, ei nu mor din cauza virusului pentru că tinerețea le asigură un anumit grad de protecție.Dar am arătat la toate televiziunile că această protecție dă rateuri. Este o falsă senzație de protecție. Chiar dacă ești tânăr poți avea probleme uriașe fară vaccinare și poți să iei virusul.Au fost oameni tineri care au murit, au fost oameni care s-au confruntat cu consecințe pe termen lung din cauza virusului. Am arătat acest lucru la televizor și am accentuat acest lucru la televizor, iar acești tineri au venit din ce în ce mai mulți la centrele de vaccinare.Și, în final, mai mult sau mai puțin, două procente din populație nu s-a vaccinat (n.r- e vorba de populația eligibilă pentru a fi vaccinată, raportat la întreaga populație Portugalia are o rată de aproximativ 85%).Am spus asta...Când trebuie să decizi și ai două căi: una ar fi să vaccinezi oamenii care sunt deja vaccinați și cealaltă este să vaccinezi oamenii din toată lumea care nu sunt vaccinați, care este cea mai bună opțiune? Cea mai bună opțiune este să încerci să eviți în restul lumii dezvoltarea virusului ca să devină mai agresiv și mai dificil.Nu este o bătălie doar în interiorul țării tale, este un război global. De ce să te concentrezi doar pe bătălia de la tine din țară? Dacă nu te concentrezi pe bătălia globală e posibil să pierzi și să apară, ca un efect de bumerang, un nou virus să vină în comunitatea ta.De asemenea, nu există o dovadă bună că avem nevoie de doza a treia sau doza booster. În timp, oamenilor le scad anticorpii,dar nu și apărarea împotriva bolii. Poți fi pozitiv, dar nu vei dezvolta boala, deoarece memoria celulelor tale va crea anticorpii la timp ca să te protejeze.Deci ce preferi? Să supravaccinezi oameni care sunt deja vaccinați sau să vaccinezi oameni care nu sunt vaccinați? Țări care au 30% sau 25% persoane vaccinate încearcă să supra-vaccineze aceiași oameni. Nu este o strategie bună.Trebuie o campanie ca să fie vaccinați oamenii care nu sunt vaccinați. Deoarece răspândirea nu este doar la persoanele vaccinate.Și, de asemenea, companiile farmaceutice vor să vândă vaccinuri, asta este natural, și, dacă nu pot să vândă vaccin țărilor sărace, ele încearcă să vândă aceste vaccinuri în țările bogate.Dar țările bogate trebuie să nu vaccineze aceiași oameni, ci trebuie să vaccineze alți oameni. Nu să supravaccineze oameni care sunt deja protejați.Și eu cred că avem protecție pentru o lungă perioadă, nu pentru o scurtă perioadă. Ce avem sunt anticorpii care scad în timp, dar nu și apărarea noastră împotriva bolii. Ori vaccinarea este împotriva bolii, nu împotriva ratei de pozitivare sau a cazurilor pozitive. Aceasta este o foarte bună explicație.Aș putea spune că această persoană este în mod sigur o persoană utopică. Pentru că dacă ești într-un război împotriva virusului, frica este importantă pentru că virusul te va ucide.Ce vrei să faci? Să zici că virusul nu este important? Virusul nu o să te ucidă? Încerci să transmiți informația către publicul nostru spunând că aceasta este un fel de dezinformare?Eu niciodată nu spun nimic ce nu este adevărat. Eu transmit doar informații adevărate. Informațiile adevărate spun că virusul este foarte mic dar provoacă o problemă uriașă. Uitați-vă în țara dumneavoastră. Câți oameni mor pe zi?Credeți că nu este un război? În ce război aveți sute de oameni care mor pe zi? Ce ați spune oamenilor? Nu e niciun motiv de îngrijorare, putem continua așa, pentru că dacă eu zic așa „e un război și oamenii mor cu sutele pe zi” înseamnă că am o atitudine milităroasă. Da, este o atitudine milităroasă, ignoranților, este milităroasă pentru că este un război.Recomandarea mea generală este, după cum am mai spus din propria experiență: un leadership foarte clar, o comunicare clară și o implicare clară a oamenilor în campania de vaccinare. De asemenea, trebuie o bună organizare și vaccinurile, acestea să fie disponibile pentru a vaccina peste 85% din întreaga populație. Aceasta este singura cale pentru a lupta în acest război global.Nu pot comenta, pentru că nu știu. Nu știu dacă este o chestiune culturală… Dar ce știu este următorul lucru: câți oameni mai trebuie să pierdeți ca să înțelegeți situația, pericolul situației și ce trebuie să faceți ca să-l evitați? Zece mii? Sute de mii? Un milion? Câte persoane să mai așteptăm să fie uciși de virus?Să nu faci nimic este ceva ce, din punct de vedere etic și moral, este rău. Ați permis ca ignoranța și frica fără motive științifice să se împrăștie și să paralizeze oamenii împotriva acestui virus periculos.Ce vreți să faceți? Să așteptați ca oamenii să moară?Aici, în Portugalia, în ultima iarnă, au murit 300 de oameni pe zi. Noi, când am fost în război în Africa, niciodată nu am avut o astfel de rată a mortalității.În războaie în trei teatre diferite: Angola, Mozambic și Guineea, niciodată nu am avut această rată. În toate războaiele în 13 ani am pierdut 80 de mii de oameni. Doar în această pandemie în mai mult de un an, un an și jumătate, am pierdut 18 mii de oameni.Ce mai aveți nevoie să vedeți? Este un război, oamenii mor ca muștele. Cumva aceste vieți nu sunt importante? Aceste vieți sunt importante, trebuie să subliniați asta.Fiecare viață e importantă. Nu putem băga capetele sub nisip, așteptând ca virusul să treacă. Virusul o să te prindă, asta dacă nu te protejezi pe tine, familia ta, comunitatea ta.Da, am vorbit, am schimbat informații și opinii, am încercat să ajut așa cum am putut.Avem foarte puține restricții în societatea noastră, doar purtarea măștii în interior. Societatea noastră este complet liberă să se miște. Avem în jur de 700 de cazuri pe zi, cele mai multe dintre persoanele care nu sunt vaccinate, pentru că avem 15% care nu sunt vaccinate, în special tineri.Este un număr uriaș de persoane…aceasta este situația. Dintre cei care sunt vaccinați, unele cazuri devin pozitive, reacția e foarte bună, ei nu se îmbolnăvesc grav, nu ajung la spital. Foarte puțini oameni ajung la spital, dintre cei vaccinați.Ce arată aceste cifre este că dacă ai făcut vaccinul, există o probabilitate de o sută de ori mai mică să ajungi la spital decât dacă nu ești vaccinat.Cred că virusul are capacitatea să ia statele ostatice. Țările nu se pot dezvolta din punct de vedere economic, oamenii nu se pot întoarce la vieților dinainte, la libertate. Deci țările care se vaccinează lent vor suferi pe termen mediu.De asemenea, există pericolul incubației pentru noi variante ale virusului. Este periculos pentru alte țări din Europa. Dar nu trebuie să iei în considerare doar Europa, ci toată planeta.De aceea spun că nu este etic și moral, ba chiar este prostesc să nu ajuți țările care întâmpină dificultăți să obțină vaccinuri și să facă campanii de vaccinare în masă.Pentru că într-o perioadă a globalizării unde economia este în mișcare, oamenii sunt în mișcare pe toată planeta nu există o cale de a opri virusul punând garduri și ziduri la frontiera proprie. Virusul va veni. Tot ce trebuie să facem este să luptăm cu virusul la nivel global. Este o bătălie globală, nu una locală. În estul Europei, țările trebuie să lupte mai mult cu virusul și să considere asta un război. Așa trebuie luptat cu virusul.Nu o să vorbesc despre România, o să vorbesc despre țara mea, ideile pe care le spun privesc țara mea.Nu-mi place ca militarii să fie implicați în politică. Un militar poate face politică după ce se retrage, poate face orice fel de politică, poate face campanie, dar ca persoană civilă nu ca militar.Ca militar ai obligația să nu te implici în politică. În cazul meu, au existat aceste idei nebunești că aș putea candida pentru președinție în viitor, să-mi încep un fel de viitor politic. Dar sunt împotriva acestui lucru.Am încercat după campania de vaccinare să revin la funcția mea precedentă de militar. Vreau să fiu și să mor militar, deoarece asta este ce-mi place să fac, nu-mi place să fiu politician.De ce ar trebui să-mi schimb statusul de militar în cel de politician? Nu am nevoie. Există suficienți oameni în societatea civilă care pot să rezolve probleme politice.Dacă începi să crezi că aceste persoane nu sunt capabile să rezolve situații politice începi să crezi că o societate militară este mai bună decât societățile democratice ceea ce e periculos. Este periculos pentru sistemul democratic.Succes și dumneavoastră și succes în lupta împotriva virusului.