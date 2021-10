Cine a fost Gelu Tofan, ”regele anvelopelor”

​Unul dintre primii milionari în dolari ai României post-decembriste, Gelu Tofan, a devenit cunoscut în mediile de afaceri în 1995, când înreprinderea Danubiana, producător de anvelope, a fost privatizată de Fondul Proprietății de Stat, actuala AVAS –, iar Tofan Grup SA cumpăra pachetul majoritar de acțiuni.

În 2001 Tofan Grup vinde către Michelin două fabrici de anvelope (Silvania Zalău și Victoria Florești) și Tofan Recap, care reșapa anvelope. Tranzacția a fost estimată la acea vreme la 100 mil. dolari, iar problemele companiei au apărut în scurt timp. Omul de afaceri a decedat vineri, la vârsta de 61 de ani, în urma unui cancer de pancreas.











Tofan Grup International a fost înființată în 1991 de omul de afaceri Gelu Tofan, fiind o companie axata pe comercializarea si distributia anvelopelor. Cunoscutul om de afaceri a intrat in urma cu cativa ani in atentia procurorilor, dupa incheierea contractului "masini uzate contra anvelope" care a dus la eliminarea sefului de Stat Major al Armatei si anchetarea lui Tofan. Este vorba despre un contract incheiat intre Statul Major al Fortelor Terestre (SMFT) si Tofan Group, in anul 2000, si care s-a desfasurat pana in 2004.





În 2009, Tofan Grup International a intrat in insolvență la propria cerere, iar Tribunalul București a admis începerea procedurii. "S-a incercat o reorganizare a grupului, dar a esuat. Majoritatea firmelor componente ale grupului au intrat deja in faliment", au declarat atunci avocații companiei. Potrivit acestuia, se va ajunge la faliment, pentru ca grupul nu mai poate fi sustinut financiar.



Cea mai mare firma a grupului, Danubiana - care fusese preluata de Tofan Grup in 1995 - a intrat in faliment din 2008.

În scurt timp de la vânzarea către Michelin a celor două fabrici, afacerile de care Gelu Tofan a continuat să se ocupe - evaluate la 70 de milioane de dolari, adică Tofan Trans și Rotras- i-au fost “preluate” de fostul partener Ștefan Rădulescu . Un amplu război a izbucnit între cei doi, iar Gelu Tofan a sfârșit prin a fi fost bătut crunt și deposedat de companii.







“Am acordat credit imens de încredere unor oameni care m-au trădat . Rădulescu și -a pregătit minuțios planul de furt. Practic, cea mai mare greșeală a vieții mele a fost aceea prin care i-am acordat putere deplină la Tofan Trans”, spunea atunci Tofan.





Cronologie:





​1995. Danubiana SA este privatizata de FPS – Fondul Proprietatii de Stat, actuala AVAS –, iar Tofan Grup SA cumpăra pachetul majoritar de acțiuni.

1997. Gelu Tofan încheie cel mai mare deal al acelor vremuri: o infuzie de capital, un imprumut in valoare de 100 mil. dolari de la Nomura Securities, o banca de investitii cu sediul in Londra.1999. Gelu Tofan il angajeaza pe Theodor Stolojan, fost premier al Romaniei si finantist al Bancii Mondiale.2001. Tofan Grup vinde catre producatorul francez Michelin doua fabrici de anvelope (Silvania Zalau si Victoria Floresti) si Tofan Recap, care resapa anvelope. Tranzactia a fost estimata la acea vreme la 100 mil. dolari, din care 90 mil. dolari revin Nomura. Dupa vanzare, incep problemele Grupului Tofan.2002. Un fost angajat, Stefan Radulescu, este acuzat de Gelu Tofan ca ar fi facut mai multe falsuri prin care ar fi obtinut controlul Tofan Trans (beneficiara parcului auto al grupului) si Rotras SA Turnu Severin, a doua fabrica de cauciucuri, dupa Danubiana, ramasa in Tofan Grup dupa afacerea cu Michelin. Procesul penal inca nu s-a incheiat.2006. Gelu Tofan este atacat in plina strada, in cartierul bucurestean Dristor, existand suspiciuni ca agresiunea avea legatura cu afacerile in care era implicat. Ancheta politistilor nu a stabilit, pana acum, cine au fost agresorii.2006. DNA incepe o ancheta – nefinalizata inca – pe marginea unei afaceri dintre Tofan Grup si Statul Major al Fortelor Terestre. Conform DNA, Tofan Grup a dat Armatei 6.000 de anvelope in schimbul a 4.000 de autovehicule, contract derulat in perioada 2000–2004.2006. Danubiana intra in insolventa si lichidatorul trece la vanzarea activelor pentru acoperirea datoriilor.2008. Tribunalul Bucuresti hotaraste intrarea Danubiana SA in procedura de faliment.