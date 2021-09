Premierul Florin Cîţu participă la Consiliul Tripartit, unde este aşteptată o decizie privind creşterea salariului minim

Florin Cîţu a anunţat, sâmbătă, după Congresul PNL unde a fost ales preşedinte al partidului, că de la 1 ianuarie 2022 vor creşte pensiile, salariul minim şi alocaţiile copiilor, subliniind că îşi doreşte ca astfel de creşteri să se producă la începutul fiecărui an calendaristic. „Nu vom mai folosi aceste creşteri ca instrument politic”, a afirmat premierul.Cîţu a lansat la jumătatea lunii septembrie ideea devansării datei la care ar urma să crească valoarea salarului minim pe economie, el indicând, în acest sens, data de 1 noiembrie sau 1 decembrie, când salariul minim ar putea creşte cu opt procente."Este o propunere pe care o am, mă gândesc să facem o creştere de 8% de exemplu, dar să fie de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie şi atunci să fim mai aproape de acea creştere de 10% pe care o propun cei de la sindicate. Este o discuţie pe care trebuie să o am, dar este propunerea cu care vreau să vin în Consiliul Tripartit”, afirma primul ministru."Vreau să avem o soluţie până la 1 octombrie, sper să găsim o soluţie până la 1 octombrie. Este o propunere de creştere a salariului minim venită de la patronate, de 8%, şi o propunere din partea sindicatelor de creştere de 10%. În acelaşi timp aş vrea să ne gândim totuşi la o formulă care să poată să fie aplicată în fiecare an, nu să venim să discutăm în fiecare an un procent de creştere”, a afirmat primul ministru.Florin Cîţu a avansat ideea ca anul acesta cuantumul salarului minim să crească de la 1 decembrie, sau chiar mai devreme, nu de la începutul anului viitor.