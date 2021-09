Marea Britanie vrea să secvențieze ADN-ul fiecărui copil la naștere / Creștere dramatică a „penelor” de operare la centralele nucleare / NASA confirmă că aselenizarea din 2024 ar putea fi amânată din cauza lui Jeff Bezos

Apple TV+ a lansat trailerul oficial pentru Finch, viitorul său film post-apocaliptic în care Tom Hanks interpretează rolul ultimului om rămas pe Pământ, un inventator ce construiește un robot să îi țină companie lui și câinelui său în timpul unei călătorii epice. Lungmetrajul va fi lansat pe Apple TV+ în data de 5 noiembrie;

și tot de la Apple TV+ avem un trailer pentru Invasion, serialul său science fiction care va urmări „o invazie extraterestră prin perspective diferite din întreaga lume”. Primul episod al seriei care va avea în total 10 episoade va fi difuzat pe platforma de streaming a Apple pe 21 octombrie;

Hulu a anunțat data de lansare (17 noiembrie) și a oferit un prim trailer teaser pentru serialul Hit-Monkey inspirat de personajul de benzi desenate cu același nume din Universul Marvel. O maimuță asasin motivată de răzbunare? De ce nu?

Misiunea Artemis a NASA care intenționează să ducă un om pe Lună după mai bine de 5 decenii s-ar putea confrunta cu o nouă amânare, potrivit lui Bill Nelson, administratorul agenției spațiale americane.Merită amintit că experții (inclusiv cei ai NASA) au fost extrem de sceptici cu privire la anunțul făcut în 2019 de fostul vicepreședinte american Mike Pence potrivit căruia Statele Unite vor reveni pe Lună în 2024. Însă în pofida numeroaselor dificultăți și probleme, inclusiv unele cu costumele spațiale , și a schimbării administrației de la Washington, termenul limită a rămas bătut în cuie până acum.Însă în ultimele luni obiectivul a fost lovit de un nou dezastru și este cel mai pământesc lucru posibil: un proces. Mai exact, este vorba despre o plângere înaintată de Blue Origin , compania aerospațială a miliardarului american Jeff Bezos, care a contestat în instanță faptul că NASA a decis să acorde companiei SpaceX contractul de construire a viitorului lander lunar.Administratorul NASA a admis însă săptămâna aceasta că nu este sigur dacă misiunea Artemis va putea fi lansată în 2024. „Vreți să îl sunați pe judecătorul federal și să îl întrebați? Răspunsul este că nu știm în acest moment”, a declarat Bill Nelson în timpul unei conferințe de presă, fiind întrebat de jurnaliști cu privire la subiect, potrivit IFL Science Bezos e foarte supi că rivalul său Elon Musk a primit contractul de construire a landerului lunar (FOTO: Mandel Ngan / AFP / Profimedia Images)Craig, actorul britanic care a interpretat rolul lui James Bond în ultimii 15 ani, deține acum gradul pe care îl are spionul din cărțile lui Ian Fleming (și filmele bazate pe acestea) în Marina Marii Britanii: commander (comandor), deși cu titlu onorific.Anunțul vine cu câteva zile înainte de lansarea ultimului film James Bond în care Daniel Craig va juca rolul emblematicului spion, No Time to Die urmând să apară în cinematografe pe 30 septembrie . „Sunt cu adevărat privilegiat și onorat să fiu numit în gradul de Comandor Onorific al serviciului (naval)”, a declarat actorul britanic. Sky News notează însă că numirea nu ar trebui să reprezinte o surpriză atât de mare întrucât echipa de producție a No Time to Die a colaborat cu Marina Regală britanică și Ministerul apărării de la Londra pentru realizarea filmului și că nava HMS Dragon a Marinei Marii Britanii poate fi chiar văzută fugitiv în ultimul trailer al lungmetrajului (pe la minutul 1:50).Tim Sweeney, CEO-ul studioului de jocuri Epic Games care a dezvoltat Fortnite, a dezvăluit pe Twitter că Apple a respins cererea companiei pe care o conduce de a reinstaura contul acesteia de pe App Store.În plus, Apple a notificat Epic Games că nu va lua în considerare nicio cerere în acest sens până când „decizia instanței nu va deveni finală și definitivă”, lucru despre care Sweeney afirmă că ar putea dura până la 5 ani. Războiul dintre compania fondată de Steve Jobs și studioul de jocuri a început în luna august a anului trecut după ce Epic Games s-a opus comisionului de 30% perceput de Apple pentru fiecare tranzacție digitală.Cei de la Epic au oferit propria opțiune de plată pentru jucătorii săi care au platforme iOS, lucru ce a determinat Apple să înlăture Fortnite din magazinul său online, decizie care i-a făcut pe reprezentanții studioului de jocuri să dea în judecată gigantul tech american.O instanță din California a decis pe 10 septembrie că sistemele de plăți externe ar trebui permise pe toate aplicațiile disponibile în App Store. Deși aceasta ar putea părea ca o victorie pentru Epic, judecătorul a decis de asemenea că studioul de jocuri a încălcat contractul său cu Apple și i-a ordonat să plătească daune de 6 milioane de dolari. Războiul continuă, scrie IGN Fortnite este în continuare indisponibil pe toate dispozitivele Apple (FOTO: Epic Games)Cercetări realizate anterior au descoperit că relația dintre schimbările climatice și sistemele energetice este una în ambele sensuri. Cu alte cuvinte, la fel cum emisiile rezultate în urma arderii combustibililor fosili pot afecta clima, schimbările climatice pot dezvălui vulnerabilități sau neajunsuri ale sistemelor energetice.Un nou studiu realizat de Ali Ahmad, cercetător la Universitatea Harvard și Atlantic Council, și publicat în revista Nature Energy a evaluat acum în mod specific dacă schimbările climatice din ultimele 3 decenii au afectat frecvența întreruperilor de operare a centralelor nucleare.„Cu peste 3 decenii de date privind schimbările climatice, ne aflăm acum într-o poziție din care putem evalua empiric impactul acestora asupra operării centralelor electrice”, a notat acesta în studiu. Comparativ cu alte centrale, ca de exemplu cele care ard combusitbili fosili sau biomasă, cele nucleare sunt vizate de reglementări de siguranță mult mai stricte.Mai mult, după o întrerupere neplanificată a funcționării, reactoarele nucleare trebuie supuse unor serii de teste și analize menite să identifice cauza sau cauzele acesteia. Prin urmare poate dura ceva timp până ca ele să fie repornite.Studiul realizat de cercetătorul de la Harvard a descoperit că frecvența întreruperilor de funcționare a centralelor nucleare a crescut în ultimele decenii, acesta concentrându-se pe incidentele provocate de schimbările climatice și tratându-le separat pe cele cauzate de alte dezastre naturale precum cutremurele sau valurile seismice tsunami.„Evaluarea mea arată că frecvența perturbărilor cauzate de climă a crescut dramatic de la 0,2 întreruperi de funcționare anuale per reactor în anii 1990 la 1,5 în ultimele decenii”, a avertizat cercetătorul în studiul citat de Tech Xplore Energia nucleară va avea un rol cheie în reducerea emisiilor de carbon în următoarele decenii (FOTO: Wikipedia)Gigantul american de streaming a cumpărat drepturile de autor pentru toate cărțile scrise de autorul britanic Roald Dahl de la familia acestuia, urmând ca „The Roald Dahl Story Company”, care a realizat venituri de 26 de milioane de lire sterline în 2019 din opera scriitorului, să devină o subdivizie a Netflix.Cele două companii formaseră un parteneriat în urmă cu 3 ani însă Netflix anunță acum că urmărește „crearea unui univers unic” care să includă filme animate, lungmetraje, seriale, jocuri, produse și altele. Înțelegerea înseamnă de asemenea că gigantul american de streaming va încasa de acum înainte veniturile generate din drepturile de autor asupra cărților lui Dahl, scrie BBC Niciuna dintre cele două părți nu a dorit să dezvăluie suma pentru care a fost încheiat acordul însă acesta este destul de neobișnuit pentru Netflix, companie care preferă să se concentreze pe dezvoltarea unor creații originale proprii. Deocamdată nu este clar dacă sau în ce fel va fi afectat noul film Willy Wonka pe care Paramount, studio deținut de Viacom/CBS, îl anunțase pentru 2023.Willy Wonka se mută la Netflix (FOTO: Captură video)După ce a câștigat un premiu Emmy pentru rolul său în miniseria Halston (difuzată de Netflix, că tot era vorba de), actorul Ewan McGregor a fost întrebat de jurnaliștii revistei Variety dacă poate oferi detalii despre viitorul serial Star Wars în care va reveni în rolul Maestrului Jedi pe care l-a jucat în a doua trilogie a francizei de lungmetraje.Acesta a confirmat zvonurile potrivit cărora filmările serialului au fost finalizate și a spus că crede că acesta „nu va dezamăgi”. „Cred că va fi bun. M-am simțit cu adevărat bine în timpul filmărilor și am lucrat cu niște oameni cu adevărat minunați”, a relatat acesta, adăugând că noile tehnologii folosite în cadrul producției vor oferi o experiență diferită pentru spectatori față de cea oferită de a doua trilogie.Povestea seriei Obi-Wan va avea loc la 10 ani după cea din trilogia lansată în 1999 cu The Phantom Menace (Amenințarea Fantomei) și îl va urmări pe Maestrul Jedi pe planeta Tatooine în timp ce acesta se ascunde după căderea Ordinului Jedi. Hayden Christiansen va juca din nou rolul lui Anakin Skywalker/Darth Vader în viitorul serial care va fi lansat anul viitor, relatează Collider Genomics England, o companie de stat din subordinea Ministerului sănătății de la Londra, va lansa un proiect pilot de cercetare pentru secvențierea genomului a 200.000 de bebeluși nou-născuți, cercetarea urmând a fi cea mai mare de acest fel realizată până acum.Ideea „citirii” genomului unui nou-născut datează cel puțin din 2001, fiind propusă în primul document care a prezentat rezultatele Proiectului Genomului Uman. Francis Collins, pe atunci director al National Human Genome Research Institute din Statele Unite, estima la momentul respectiv că în decurs de 20 de ani va fi „fezabil” să fie creat „un fel de carnet” cu datele rezultate din secvențierea ADN-ului unui bebeluș nou-născut.Proiectul ce urmează să fie demarat în Marea Britanie va testa inițial pentru boli genetice rare care se manifestă încă din copilărie dar va păstra datele genetice colectate, cercetătorii sperând că în viitor ele vor putea fi folosite pentru a prognoza sensibilitățile față de anumite medicamente și riscurile de a dezvolta boli precum cancerul ca adult.Unii oameni de știință din Statele Unite doresc la rândul lor secvențierea genomului la naștere, afirmând că acesta ar putea aduce beneficii majore în ceea ce privește dezvoltarea unor terapii genice pentru boli devastatoare, adesea fatale, în rândul copiilor, ca de exemplu Sindromul Sanfilippo , o afecțiune metabolică ce cauzează leziuni cerebrale.Însă cercetarea din Marea Britanie are un atu important: NHS, sistemul public de sănătate din această țară, folosește deja datele furnizate de întregul genom în asistența medicală. Noul proiect își propune acum să secvențieze ADN-ul a 200.000 de nou-născuți, aproximativ o treime din cei 600.000 de bebeluși născuți anual în Marea Britanie, un pas important înspre secvențierea genetică a tuturor copiilor la naștere.Subiectul este însă unul extrem de controversat, atât în ceea ce privește problemele de etică pe care le ridică, dar și legat de aspectele practice ale implementării sale. De exemplu, un raport publicat în 2018 de către o comisie de etică creată de Institutele Naționale de Sănătate din SUA avertiza că dovezile disponibile până la momentul respectiv „nu susțin secvențierea genetică a tuturor bebelușilor la naștere”, relatează revista Science Poate ar trebui să mă uit din nou la Gattaca , hmmmm (FOTO: Captură video / Columbia Pictures)Și câteva, să încheiem săptămâna într-o notă ceva mai relaxată totuși:Nu uita că astăzi (25 septembrie) are loc și, evenimentul virtual global pentru fanii Netflix din întreaga lume în care vor fi prezentate știri proaspete, trailere noi și clipuri exclusive în cadrul grupurilor de discuție interactive și în timpul conversațiilor cu vedetele și creatorii Netflix.Evenimentul o să fie transmis LIVE pe canalele de Youtube, Twitter și Twitch ale Netflix. Poți pune un memento să nu uiți de el la videoul de mai jos: