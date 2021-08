No Time To Die, cel mai recent film din seria James Bond va fi în sfârșit lansat oficial. Când va avea loc premiera

Craig, regizorul Cary Joji Fukunaga și producătorii filmului, vor fi prezenți pe covorul roșu la premieră.







Vezi mai jos trailerul filmului:



După mai mult de 18 luni de întârzieri datorate pandemiei de coronavirus, No Time To Die va ajunge în sfârșit pe marile ecrane, producătorii confirmând oficial data lansării mult așteptate a filmului, scrie unilad.co.uk . Filmul ar fi trebuit să fie lansat în aprilie 2020, dar pandemia a anulat acel termen, lăsând fanii să se întrebe când vor putea vedea unul dintre cele mai așteptate blockbustere din ultimii ani. No Time To Die rula în cinematografe pe 30 septembrie, cu o premieră oficială (găzduită la Royal Albert Hall din Londra) cu două zile înainte, pe 28 septembrie.