”Can't Stop Me Now” Replica muzicală a lui Florin Cîțu în scandalul reținerii sale în SUA. Și câteva poze cu el în New York

Cele patru fotografii din New York sunt însoțite de fragmente din melodiile ”Can't Stop Me Now” (a formației The Score), ”Back in Black” (AC/DC), ”Head Like a Hole” (Nine Inch Nails) și ”The Sound of Silence” (Disturbed).





VEZI AICI STORY-UL DE PE CONTUL LUI CÎȚU





Premierul a recunoscut miercuri că a făcut două zile de închisoare în SUA , la începutul anilor 2000, după ce a fost prins băut la volan.