Cine este Tudor- Tim Ionescu, noul coleg de muncă al lui Mugur Isărescu și al Vioricăi Dăncilă

​Tudor Tim Ionescu, personaj asociat de presa tabloidă cu Oana Zăvoranu și implicat în mai multe scandaluri mondene, a fost angajat în cadrul BNR, după cum au confirmat pentru HotNews.ro surse din cadrul instituției. Ionescu a fost stagiar la Parlamentul European la cabinetul lui Cristian Busoi (2009-2010) si Luis Yanez Branuevo Garcia. Absolvent (conform CV-urilor care circula pe net) de stiinte politice si al Institutului de Studii Europene, avand si un master la Bruxelles, Ionescu îl are drept naș pe Călin Popescu Tăriceanu, fost coleg de facultate cu tatăl său. Angajarea lui la BNR pică într-un moment foarte prost pentru angajații de bună credință ai băncii, care au muncit din greu pentru a ajunge acolo. Acum, ei se trezesc deodată colegi cu o persoană pe care ai avea rezerve să o introduci în marile cancelarii financiare europene.





Inițial, informația privind angajarea lui Tudor Ionescu la BNR a fost publicată de G4media.ro. ​"Nu vin deloc din zona mondena, imi pare rau sa va dezamagesc aici", declara Ionescu imediat dupa ce-a fost ales viceprimar al Bucurestiului din partea ALDE.





Ce a retinut, totusi, de-a lungul timpului presa despre viceprimarul Tudy? Cu ce se ocupa, ce afaceri face si, mai ales, cine sunt parintii, partenerii sai si lumea pe care o frecventeaza? Ce stim despre noul viceprimar in plus fata de filmuletul compromitator publicat de presa tabloida pe vremea cand tinea prima pagina a ziarelor de can-can gratie relatiei sale amoroase cu Oana Zavoranu?







"Speaking fluently 4 foreign languages (Eng,Fr, Sp, It), having 3 university degrees in Political Science, Law and International Trade, 2 Masters Degree in Compared Politics and European Studies, having a 2 year experience in the European Parliament and a 4 year experience as General Manager of my own firm, with its wineshop being the number 1 wineshop in the Murfatlar franchise across Romania, I wish to pursuit my career in the field of both international relations, European Union institutions and trade, by which I know I will generate the best synthesis between national and international level, objective to which I commit fully.



My capacities to adapt and withstand in unpredictable situations, as my ability to communicate information in a pleasent manner to most diverse typologies of audiences acquired through my activities as trainer, speaker and coach help me in organising and fulfilling my objectives in the best way possible."

" Ionescu Tudor Tim , alias Tudy, a fost stagiar la Parlamentul European la cabinetul lui Cristian Busoi (2009-2010) si Luis Yanez Branuevo Garcia . Tudy a fost absolvent (conform CV-urilor care circula pe net) de stiinte politice si al Institutului de Studii Europene, avand si un master la Bruxelles.

, care ar fi fost coleg de facultate cu tatal sau. In 2008, a devenit membru PNL si a trimis cv-ul sau tuturor europarlamentarilor liberali, provocandu-i pe facebook sa-i testeze valoarea: <<Vreau sa riscati! Riscati pentru ca nu aveti nimic de pierdut. Puteti doar castiga. Mizati pe mine, riscati impreuna cu mine si veti vedea ce inseamna un tanar educat european si optimist>>, a scris Tudy pe Facebook. Norica Nicolai este europarlamentara care a apreciat calitatile lui Tudy: <<Este un tip care a impresionat pe toata lumea, a locuit mult timp singur aici la Bruxelles. Si a invatat, a facut liceul, facultatea, acum facea un master. Era foarte motivat sa faca o cariera politica>>. Tudy a facut parte dintr-o trupa de stand-up comedy, a facut modelling si a fost membru al juriului la Festivalului Anual de Teatru Les Caprices din Bruxelles"

Tudor Tim Ionescu (31 de ani) sustine ca vorbeste fluent, la care mai adauga sisi. In profilul sau mentioneaza ca a terminat Universite Libre de Bruxelles si se prezinta in in urmatorii termeni:Potrivit unei investigatii realizate in august 2014 de Romania Curata, numele lui Tudor Ionescu figura pe lista scurta de candidati la concursul de admitere in Corpul Diplomatic si Consular al Romaniei - 2014, care au reusit sa treaca de primele doua etape de selectie.Profilul realizat atunci de Romania Curata retine urmatoarele detalii:In cele din urma, cu toate cele patru-sase limbi straine trecute in CV,a picat examenele de intrare in MAE, asa ca n-a mai ajuns diplomat.Site-ul stiripesurse.ro retine insa ca a participat la campania pentru europarlamentare a lui, iar, in cele din urma, s-a inscris in partidul lui Calin Popescu Tariceanu - ALDE, unde era responsabil lade relatiile externe ale partidului.Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, tatal lui Tudy,, este nu doar fost coleg de facultate, ci a facut si afaceri impreuna cuSeful ALDE l-ar fi impus in timpul negocierilor cu PSD pe, care este si finul sau, pentru pozitia de viceprimar, sub amenintarea ca altfel va rupe orice intelegere. Fara voturile, PSD nu poate forma majoritate in Consiliul General.Potrivit declaratiei de avere depusa pe data de 28.06.2016 la inceputul mandatului de consilier general, Tudor Tim Ionescu raporteaza un apartament in suprafata de 68 de mp dobandit prin mostenire in 1996, pe care il imparte jumatate cuMai declara un autoturism Volkswagen din 2009 si un motociclu Piagio din 2011. La capitolul firme, Tudor Ionescu raporteaza doar calitatea de manager general la Wine Willage SRL, de unde sustine ca incaseaza un venit anual de, adica ceva mai mult deNu raporteaza bani in conturi sau alte bunuri de valoare."De cinci ani de zile sunt antreprenor in zona vinurilor, nu vreau sa dau mai multe detalii sa nu fac reclama, am un magazin in zona Pietei Obor", a declarat Tudy dupa numirea in functia de viceprimar.In 2013, presa locala semnala deschiderea unui magazin care i-ar apartine in Piata Centrala din Giurgiu. In mai 2015, tot presa locala semnala ca Tudy nu se prea descurca in afaceri. "In primii doi ani de activitate intreprinzatorul a avut un profit total de doar 28.000 de lei, adica numai 1.166 de lei /luna. Al treilea an a fost insa si mai slab, magazinul inregistrand o pierdere de 190.000 de lei. Tudy mai are insa o afacere, in domeniul panificatiei si al produselor de patiserie, dar si aici in ultimii 3 ani, a avut o pierdere de 120.000 de lei", noteaza publicatia Jurnal Giurgiuvean. Potrivit declaratiei de interese,declara ca este asociat la trei societati, pe care le si administreaza:siPotrivit datelor de la Registrul Comertului, in SC AS-PO Constructii, infiintata in 1991, figureaza asociat cu(cu care imparte apartamentul mostenit). Potrivit informatiilor de la Registru, acest asociat are in prezent nu mai putin de 90 de ani, fiind nascut in 1926. Domeniul de activitate al firmei este "fabricarea de pompe si compresoare". Pare sa fie singura afacere de anvergura dar ea a fost inceputa in anii 90 de altii, cand Tudy era copil.Site-ul companiei se lauda cu clienti mari, atat de stat cat si privati:etc. (Vezi aici lista completa a clientilor ).In aceasta afacere, Tudor Tim Ionescu figureaza ca asociat cu 25% si administrator. Mai ciudat este ca Tudor Ionescu nu raporteaza venituri de la aceasta firma, desi figureaza in acte ca administrator., infiintata in 2011, Tudor Ionescu figureaza asociat alaturi de acelasi Zarcula Eugen Tiberiu Ioan, care detine 33, 3% din firma, care are ca obiect de activitate fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.In SC, infiintata tot in 2011, Tudor Ionescu figureaza asociat detinand cote egale de 33, 3% alaturi desi, cel mai probabil colegi de generatie, amandoi avand 31 de ani. Firma are ca obiect de activitate comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate. Munteanu Claudiu Andrei Vaida mai apare asociat in firmele Kros Business Solution SRL si DC Global Advertising.Insa cele mai multe informatii despreapar in presa mondena de acum patru-cinci ani, cand relatia sa cutinea capul de afis al tabloidelor dar si mult dupa. Presa tabloida sustine ca tanarul Tudy, pe atunci in varsta de 25 de ani, ar fi fost cauza despartirii dintre Oana Zavoranu si cantaretul Pepe. In aprilie 2011, presa tabloida publica un film pretinzand ca protagonistul este, care se masturbeaza intr-o toaleta publica in timp ce-i face declaratii de amor Oanei Zavoranu. Un nou filmulet asemanator cu primul apare in noiembrie 2012, cu Tudy masturbandu-se in fata unei oglinzi, pe care, la final, ejaculeaza.Fosta mama vitrega a luiin prin 2011 pe Tudy, intrat in atentia tabloidelor ca urmare a relatiei cu, ca i-ar fi "furat bani din poseta" in timp ce acesta locuia la Bruxelles in apartamentul ei.s-a casatorit cu Cezar Ionescu, tatal lui Tudy, in 2002 si a divortat in 2010. La vremea respectiva,a devenit o abonata a show-urilor televizate si a presei tabloide, in care il acuza peca intentiona sa-i fure o parte din avere, fiind a patra sotie.Aceste acuzatii au fost lansate si in direct, in urma cu cinci ani, cand Zeana Rodica era prezentata drept stomatolog si proprietara mai multor imobile din Bruxelles pe care le inchiriaza. Numele luifigureaza pe o lista a stomatologilor, farmacistilor si asistentilor medicali in Belgia.Una din fostele iubite ale luia declarat la vremea respectiva la un show de televiziune : "Eu ma inteleg foarte bine cu parintii mei, iar el mi-a spus ca isi uraste foarte tare tatal.In momentul cand l-am intrebat de ce, raspunsul m-a socat. Mi-a spus ca mama lui naturala s-a sinucis din cauza faptului ca sotul ei o batea, iar violeanta a determinat-o sa isi puna capat zilelor", a spus Ana la Antena 1.Insa numele luia aparut din nou in presa tabloida anul trecut, in octombrie 2015, candl-a acuzat ca a aparut sfidator impreuna cu cainele saula o emisiune de talente canine, "Ham Talent", unde Pepe, fostul sot, este jurat."Tupeul si nesimtirea lui e de notorietate pentru mine. Eu cu Pepe ne-am iubit. Nu l-am mai vazut pe Tudy niciodata. A ramas cu cel mai bun prieten al omului, cainele. Am inteles ca plimba niste hartii prin Parlament ca vrea sa fie politician. Eu zic sa aiba mare grija ca poate ii pregateste Pepe vreo filmare" a declarat Oana Zavoranu intr-o emisiune de noapte in 2015.