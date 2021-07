Poliția Brăila, despre fetița filmată când plânge și se zbate în brațele unui bărbat, într-un autobuz: Nu a fost victima unei infracțiuni / Explicațiile autorităților

Poliția a anunțat luni că fetița filmată într-un autobuz din Brăila în timp ce plânge şi se zbate în braţele unui bărbat nu a fost victima vreunei infracțiuni, iar bărbatul ar fi fost un prieten de familie. Imaginile cu copila au stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.

Poliția Județeană Brăila a transmis, luni, printr-un comunicat de presă citat de Digi 24, că în prezent fetița este acasă, unde locuiește împreună cu mama, bunica și cu mătușa sa.

Explicațiile Poliției Brăila:

"Atât mama fetiței, în vârstă de 26 de ani, cât și mătușa acesteia, le-au declarat polițiștilor că este vorba despre o neînțelegere și că bărbatul care apare în imaginile din spațiul public este un prieten de familie apropiat, pe care minora îl cunoaște foarte bine.

De asemenea, acestea au precizat că în cursul zilei de ieri (n.r. -duminică) s-au deplasat împreună cu bărbatul în cauză și cu frățiorul minorei în părculețul din zona Caporal Mușat, unde toți trei au supravegheat pe cei doi minori. Când au vrut să revină acasă, s-au grăbit să prindă un mijloc de transport în comun, femeile au luat băiețelul, iar bărbatul a luat în brațe fetița.

În stația de autobuz, în grabă, s-ar fi urcat într-un autobuz greșit, fapt pentru care fetița a început să se agite, însă el a coborât cu ea la următoarea stație din Bariera Călărașilor, s-au reîntâlnit și au mers acasă, unde fetița se află și în prezent, în afara oricărui pericol”.

Duminică seară, pe reţelele de socializare a apărut un filmuleţ făcut într-un autobuz din municipiul Brăila, în care fetița apărea în timp ce plânge şi se zbate în braţele unui bărbat, iar Poliția a transmis că a fost sesizată în acest caz și se fac verificări.„Fetița îi dădea palme bărbatului și îl împingea ca să scape din brațele lui. Când a urcat cu ea, fetița țipa după mama sa. Nu am apucat să filmez tot! Bărbatul părea foarte speriat. Nimeni din autobuz nu i-a atras atenția… Eu am filmat și am sunat la 112. La un moment dat, bărbatul a coborât din autobuz și cred că a urcat în altul”, a declarat pentru debraila.ro adolescentul care a surprins imaginile.