Investiţii susţinute continuu în parcurile acvatice Magic Place Aqua Park şi Magic Summer Waves din Bucureşti

Investițiile masive începute anii trecuți în cele două parcuri acvatice au continuat și în acest an. În locațiadin Drumul Taberei nr. 115, începând cu anul 2019 investițiile au avut la bază un concept cu totul nou: de la sistemul de plată performant pe bază de brățări, la renovarea tuturor piscinilor cu vitroceramică, crearea unor zone de well-being ce cuprind 20 de scaune cu hidromasaj, cascade, baldachine și culoare de înot și până la renovarea tuturor zonelor interioare, a restaurantelor și a spațiile comune, dar și a bar-urilor din exterior. Toate aceste îmbunătățiri au transformat complet conceptul parcului acvatic într-o poveste cu vikingi, pirați și insula secretă de sub ape, Tortuga - reprezentată de un acvariu imens chiar în interiorul restaurantului, unde cei mici pot admira toate tipurile de pești chiar în timp ce iau micul dejun sau prânzul.Și anul acesta în locația din Drumul Taberei au fost aduse îmbunătățiri la nivel estetic și practic. Anumite zone au fost redecorate cu piatra albă adusă din Grecia, s-a extins zona dedicată șezlongurilor la umbră cu gabioane și piatră de râu, totul pe platforme cu deck din lemn special de exterior pentru un plus de vizibilitate cu rol în mărire a capacității.Tot din acest an se pot organiza și petreceri private pentru copii într-un spațiu separat, ferit de aglomerație. În plus, avem și o zonă dedicată tuturor clienților, unde aceștia pot beneficia de masaj de relaxare și terapeutic, un serviciu nou adus în parcului acvatic Magic Summer Waves.Cu o suprafață de 7 hectare,deține singura piscină cu valuri din capitală, bazin dedicat cu culoare de înot, fiind cel mai mare parc acvatic din Bucureşti. Dotat cu tobogane spectaculoase şi piscine pentru toate vârstele, locaţia din Şoseaua Virtuţii nr. 55, deţine restaurante şi baruri în incintă, plaje cu nisip, dar şi zone dedicate cu şezlonguri la umbră.‚,La fel cum am procedat și în parcul acvatic Magic Summer Waves, în acest an am realizat investiții importante și în cadrul parcului acvatic Magic Place Aqua Park, în special în sistemul de clorinare și de tratare al apei, iar marginile bazinelor au fost reconstruite și placate cu deck special din WPC pentru piscine, totul pentru siguranța clienților noștri. În plus, modernizările din acest an, continuă seria investițiilor începute anii trecuți când în ambele locații s-a implementat un sistem performant de plată pe bază de brățări, iar programul de divertisment a fost îmbunătățit cu activități precum: sesiuni de Aqua Gym și Zumba Dance, programe de animație pentru copii, face painting, spectacole de magie, spuma party, echipa de Dj și petreceri tematice în fiecare weekend’’, a declarat George Gabriel Florea, Director General Magic Place.În plus, ca în fiecare an, programele de divertisment din ambele locaţii s- au îmbunătăţit cu elemente noi.‚,Ținem cont de părerea clienților noștri și de reacțiile lor la diferitele programe de divertisment pe care le-am implementat de-a lungul anilor. Astfel, am păstrat programele de animație și spectacolele de magie pentru copii în ambele locații, pentru Aqua Gym vom lucra din acest an cu instructori specializați, iar în fiecare weekend avem program special de Zumba Dance. Acesta din urmă, spre exemplu, a fost un program pe care doar l-am testat anul trecut și pentru care am primit un feedback extraordinar din partea clienților, iar anul acesta l-am implementat în fiecare weekend” a mai spus George Gabriel Florea.Locațiileșisunt cele mai mari parcuri acvatice și cele mai diversificate din București, de la atracții și bazine și până la programele de entertainment. Cu o suprafața de 7 hectare (Magic Place Aqua Park), respectiv 1.5 hectare (Magic Summer Waves), cele două locații primesc peste 160.000 de clienți în fecare sezon.Parcurile acvatice fac parte din grupul Magic-Place ce reunește business- uri din domeniul horeca, precum: Magic Place Events Grant (cel mai mare Ballroom din București cu o capacitate totală de peste 1000 de persoane în cele patru saloane), Vibere Events, Magic Place Events Park-Ballroom (cu o capacitate de peste 400 de persoane în cele două saloane), Magic Bistro și Grădina din Parc (din incinta parcului Drumul Taberei). De la preluarea celor două parcuri acvatice, în locații s-au investit aproximativ 20 de milioane de euro si sunt aduse îmbunătățiri în fiecare an.