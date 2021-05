DOCUMENT LISTA nouă a țărilor cu risc epidemiologic: Arafat: Marea Britanie va fi considerată în zona galbenă, din cauza unei tulpini cu răspândire rapidă

La scurt timp a fost publicat și noua lista a țărilor cu risc epidemiologic ridicat, astfel:



ZONA ROȘIE: Maldive, Seychelles, Bahrain, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Capul Verde, Trinidad si Tobago, Lituania, Paraguay, Columbia, Chile, Suedia, Nepal, Georgia, Brazilia, Letonia, Olanda, Suriname, Franța, Kuweit, India, Africa de Sud.



ZONA GALBENĂ: Cipru, Belgia, Bolivia, Slovenia, Grecia, Estonia, Danemarca, Sint Maarten, Andorra, Botswana, Malaysia, Puerto Rico, Mongolia, Croația, Guyana, Peru, Iran, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Belarus, Elveția, Timorul de est, Sri Lanka, Canada, Oman, Bahamas, Marea Britanie.











"Hotărârea pentru aprobarea listei țărilor și clasificarea sub cod roșu galben si verde acum a fost supusă votului și urmeaza sa fie anuntata in seara asta. O singură mențiune aș vrea să fac: Marea Britanie care în mod normal pe baza incidentei s-ar afla în zona verde va fi considerată ca fiind in zona galbena - ceea ce inseamna ca trebuie sa vină cu test sau să fie vaccinați, asta din cauza prezenței unei tulpini cu răspândire rapidă. Lista va fi anunțată mai tarziu pe site-ul INSP după ce avem adoptare.",Guvernul a actualizat vineri, 22 mai, lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, acestea fiind plasate pe două liste: roșie sau galbenă. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie să stea în carantină dacă vin din zone aflate pe cele două liste, însă - spre deosebire de lista galbenă - cei care vin din țări de pe lista roșie nu sunt scutiți de carantină dacă prezintă un test PCR negativ.