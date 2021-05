De ce au fost angajați la BNR Viorica Dăncilă și Mircea Pașcu? Adrian Vasilescu: Oameni care deschid uși în Europa

Cum au ajuns Viorica Dăncilă și Ioan Mircea Pașcu să fie angajați consultanți la Banca Națională? Adrian Vasilescu, consilier de strategie în BNR, susține că decizia de angajare a celor doi a fost luată din nevoia de "oameni care deschid uși în Europa".

Vasilescu a precizat, la Digi 24, că postul este remunerat, însă nu intră în categoria celor pentru care veniturile sunt publice.

"Viorica Dăncilă cunoaște toate căile din Uniunea Europeană"

Adrian Vasilescu a explicat criteriile care au stat la baza selectării Vioricăi Dăncilă în echipa BNR, spunând că acestea sunt legate de activitatea de lobby.

"Înainte de a fi prim ministru, a fost europarlamentar multă vreme. A fost funcționar european. Cunoaște toate căile din Uniunea Europeană.

Acolo cunoaște oameni mai ales din zona verde, ecologiști, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe. (...) La Banca Națională, pentru aceste cinci birouri se caută oameni care au uși deschise la Parlamentul European. Ăsta este lucrul cel mai important. Fără uși deschise nu facem nimic pentru țara asta”, a afirmat Vasilescu.

"Instituția asta nu are o memorie afectivă"

El s-a referit și la momentele în care cei pe care îi angajează acum atacau Banca Națională de pe poziții politice.





"Instituția asta (BNR - n.r.) nu are o memorie afectivă. Instituția asta are o memorie instituțională. Instituția asta în momentul de față are nevoie de oameni care să deschidă uși. Că au fost simpatici cu noi sau n-au fost, că au criticat Banca Națională sau n-au criticat-o, astea sunt lucruri fără nicio importanță.

Important este la această oră ce uși poți să deschizi în Europa”, a adăugat Adrian Vasilescu.

Cele cinci birouri pe care le înființează BNR pentru trecerea la moneda euro sunt:

Biroul Euro

Biroul Economiei Reale

Biroul Bănci Centrale

Biroul Monede Digitale

Biroul de Economie Verde

Mai mulți politicieni și-au găsit locul în BNR după ce mandatele de om politic li s-au terminat, Dăncilă nefiind primul asemenea caz.

Mandatul Guvernatorului BNR se încheie în toamna lui 2024, când acesta va avea 75 de ani. După pata de imagine a Guvernatorului generată de presupusa relație a acestuia cu structurile fostei Securități, numirea ex-premierului Viorica Dăncilă în funcția de consilier- strateg este o a doua gafă de imagine.