​VIDEO Interviu cu Prof. Dr. Paulo Maló, creatorul sistemului All-on-4®, care a revoluționat implantologia mondială: “Această tehnică oferă pacienților edentați dinți frumoși într-o singură zi”

​Pentru o persoană care se confruntă cu pierderea dinților, tehnica All-on-4® este cea mai eficientă soluție de reabilitare orală cu implanturi dentare.





Creată de Prof. Dr. Paulo Maló, implantolog de elită și cercetător distins cu numeroase premii internaționale, All-on-4® este o tehnică de reabilitare orală pentru pacienții edentați total (care au pierdut toți dinții) sau ai căror dinți nu mai pot fi păstrați pe arcadă din cauza unor afecțiuni grave, dar și pentru pacienții edentați cu severe atrofii osoase.



În astfel de cazuri, tratamentul clasic ar necesita inserarea a minimum 6-8 implanturi, realizate după intervenții chirurgicale de augmentare osoasă (grefă osoasă). Un tratament de acest tip poate dura până la 2-3 ani în funcție de timpul de osteointegrare al implanturilor folosite și de numărul de grefe osoase și de țesut moale realizate. În plus, este invaziv și inconfortabil pentru pacient, deoarece, în această perioadă, nu are dinți.



Conceptul All-on-4® a revoluționat implantologia mondială, deoarece permite obținerea unui zâmbet complet, funcțional și estetic într-o singură zi. Această tehnică înseamnă inserarea a doar 4 implanturi pentru întreaga arcadă dentară care susțin o lucrare protetică finală, fără a fi necesară adiția osoasă.



“Cu All-on-4® este extraordinar”, spune Prof. Paulo Maló, inventatorul tehnicii. “Am ajuns să evităm grefa osoasă în aproape 95% dintre cazuri. Pacientul intră în cabinet și câteva ore mai târziu iese cu dinți care arată și se simt ca cei naturali. El poate mușca un măr imediat”.







Care sunt avantajele tehnicii All-on-4® și pentru ce tip de pacient se recomandă?



Prof. Dr. Paulo Maló: Tehnica All-on-4® a fost dezvoltată de mine între 1993 și 1996, pentru pacienții care nu aveau suficientă masă osoasă pentru implanturi. Cu alte cuvinte, pentru aproape toate cazurile în care ar fi necesară grefa osoasă, cu această tehnică putem fixa implanturile de la prima intervenție. Când o persoană își pierde dinții, osul începe să dispară, se atrofiază în absența presiunilor masticatorii, astfel că majoritatea celor care se confruntă cu astfel de probleme și rămân fără masă osoasă (sau volum osos) în partea posterioară a maxilarului au două opțiuni: grefă osoasă sau All-on-4®.



Tehnica All-on-4® are multe avantaje pentru pacient.



În primul rând, costă mult mai puțin decât implanturile cu grefă osoasă, pentru că nu trebuie să facem 2-3 sau 4 operații (de grefare osoasă și țesut moale) și, de asemenea, pentru că nu mai avem nevoie de multe implanturi pe o arcadă dentară.



Al doilea avantaj este că această tehnică are, de fapt, o rată de succes mai mare decât grefa osoasă.



În al treilea rând, această tehnică poate fi realizată într-o singură zi, ceea ce înseamnă că pacientul intră în cabinet și câteva ore mai târziu iese cu dinți care arată și se simt ca cei naturali. El poate mușca un măr imediat (n.a. - pe cele 4 implanturi se montează o lucrare protetică provizorie funcțională și estetică, pentru o perioadă de 4-7 luni, iar după osteointegrarea implantului se montează lucrarea protetică finală).



În plus, nu doar rata de succes este mai mare, ci și rezultatul estetic, deoarece se obține mai mult spațiu pentru a realiza o lucrare protetică frumoasă. Așadar, îmbinând tehnica chirurgicală All-on-4® și tehnologia digitală CAD-CAM este foarte ușor pentru oricine fără dinți sau cu dinți afectați de boala parodontală să se bucure de o dantură frumoasă într-o singură zi.



Care sunt diferențele între tehnica All-on-4® și implanturile realizate cu grefare osoasă?



Prof. Dr. Paulo Maló: În anii 90, rezolvam 80% din cazurile care aveau nevoie de grefă osoasă aplicând tehnica All-on-4® și probabil acesta este cel mai important concept care a schimbat stomatologia la nivel mondial.



Este extraordinar, într-adevăr, că acum am ajuns să evităm grefa osoasă în aproape 95% dintre cazuri. Sperăm să creștem acest procent, pentru că adiția de os costă mai mult și trebuie efectuată de specialiști în chirurgie orală supraspecializați. Din păcate, nu avem mulți astfel de specialiști în lume și se pot face greșeli, iar tratamentul durează mai mult timp. Când faci o grefă osoasă, trebuie să aștepți 4-6 luni înainte de a fixa implanturile. Nu este o procedură confortabilă pentru pacient, deoarece se fac 2-3 intervenții, iar rata de succes a tratamentului realizat astfel este mai mică decât în cazul All-on-4®.



De ce ați ales clinica DENT ESTET ca partener și care sunt beneficiile pentru pacienții din România?



Paulo Maló, DDS, PhD: Malo Dental International este cea mai mare rețea de clinici dentare din lume, suntem prezenți în peste 20 de țări acum, cu peste 200 de clinici. Suntem foarte puternici în Australia, Japonia, China și Europa. Am dezvoltat conceptul All-on-4®, dar am inovat, de asemenea, alte 24 de produse și patru tehnici chirurgicale diferite, așa că suntem foarte puternici în cercetare și dezvoltare.







Am încheiat parteneriatul cu DENT ESTET în România și avem succes, iar planul este să creștem din ce în ce mai mult. Chiar cred că DENT ESTET are capacitatea, nu numai în ceea ce privește echipa de medici, ci și în ceea ce privește managementul companiei, de a face pasul în afara României. Această expertiză nu trebuie să rămână doar în România. Pacienții români au acum șansa de a beneficia de avantajele unei astfel de tehnici, ce nu a fost atât de accesibilă în România. Înainte călătoreau în afara țării pentru a face acest lucru. Am avut mulți pacienți din România la clinicile din Lisabona, din Germania sau Italia. Ei veneau la noi pentru a beneficia de această tehnică și acum suntem aici, în România, la București, așa că pacienții nu trebuie să călătorească atât de mult, pot veni direct la DENT ESTET.



Cum a influențat pandemia COVID-19 sănătatea, dar și medicina dentară?



Prof. Dr. Paulo Maló: Pandemia a afectat pe toată lumea, inclusiv industria dentară, pentru că, în majoritatea țărilor, cabinetele au fost închise 2-3 luni. De asemenea, la începutul pandemiei oamenii se temeau mai mult, așa că amânau tratamentul, alegând să îl facă mai târziu. Acum vedem deja că pacienții se întorc și încep să urmeze tratamentul pe care l-au planificat înainte.





Cred că s-au întâmplat două lucruri care schimbă totul. În primul rând, avem vaccin. Majoritatea oamenilor vor fi vaccinați până la vară în Europa, ceea ce ajută foarte mult, deoarece nu vor mai fi spitalele pline. În al doilea rând, oamenii au învățat să trăiască cu virusul, deoarece acest virus nu va dispărea, va rămâne pentru totdeauna cu noi, la fel ca celelalte virusuri. Însă, practica stomatologică nu va fi modificată de virus, deoarece cabinetele dentare asigurau deja de foarte mulți ani o protecție complexă împotriva infecțiilor, datorită specificului profesiei noastre.