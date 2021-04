Studiu MedLife privind răspunsul imun al organismului după vaccinarea anti-COVID-19: “Riscul de infectare după vaccinare este foarte mic. Persoanele care manifestă reacții după vaccinare dezvoltă un titru mai mare de anticorpi”

​MedLife anunță finalizarea primei etape a studiului privind răspunsul imun al organismului în urma vaccinării împotriva COVID-19, prin determinarea titrului de anticorpi specifici IgG anti-Spike. Concluziile au la bază un eșantion de 889 de persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 ani, alese în mod aleatoriu din rândul personalului medical și auxiliar al companiei, din toate regiunile țării. Rezultatele sunt reprezentantive pentru segmentul de populație din România, rezidentă în mediul urban, care s-a vaccinat cu Pfizer BioNTech.

Vaccinurile Pfizer studiate sunt sigure și eficiente. 99,7% din persoanele care au participat în studiu au dezvoltat anticorpi neutralizanți cu valori mai mari de 80 AU/ml[1] la 8-15 zile de la rapel. Doar pentru 0,3% din participanții la studiu, titrul de anticorpi după rapel nu depășește această valoare.

Persoanele care au trecut anterior prin infecție cu SARS-CoV-2 pot dezvolta un titru de anticorpi de până la 14 ori mai mare după administrarea primei doze de vaccin, față de cei care nu au avut infecție COVID-19. Probabil se impune evaluarea de către Ministerului Sănătății a vaccinării acestor persoane cu o singură doză pentru a optimiza campania de vaccinare.

După rapel, valoarea titrului de anticorpi crește cu 30% în rândul persoanelor care au avut COVID-19 și de până la 6 ori în rândul celor care nu au trecut prin infecție.

Valoarea titrului de anticorpi este cu 40% mai mică în rândul persoanelor care suferă de cel puțin 2 afecțiuni cronice.

Persoanele care manifestă reacții după vaccinare dezvoltă un titru mai mare de anticorpi.

Post-vaccinare, riscul de infectare este foarte mic. Doar 1 din 10 persoane care au intrat în contact direct cu o persoană infectată a făcut boala, și au declarat, fără excepție, o formă ușoară sau medie, fără semne de pneumonie.

NOTA: Toate testele de serologice IgG anti-S au fost efectuate în acest studiu pe Liason Diasorin, iar pentru IgG anti-N s-au folosit echipamente Abbott Alinity. Rezultatele obținute prin alte metode analitice nu sunt intercomparabile