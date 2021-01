Avocata din Constanţa care a pierdut procesul în care a contestat purtarea măştii în spaţii deschise: Nu eu am pierdut procesul, ci România. Am demonstrat că legislaţia şi justiţia sunt varză

ÎCCJ a admis, la începutul acestei săptămâni, recursul făcut de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă la o sentinţă a Curţii de Apel Bucureşti care decisese că masca în spaţiile publice deschise nu poate fi obligatorie, sentinţă pronunţată după ce avocata din Constanţa Minodora Ion a sesizat instanţa pe acest subiect.

Citește și: Instanța supremă răstoarnă decizia Curții de Apel București și decide că masca este obligatorie în spații deschise





„Nu trebuie să-l lăsăm pe Arafat sa decidă pentru noi. Nu eu am pierdut procesul la ÎCCJ , ci România! Eu mi-am făcut datoria. L-am înfruntat. Am demonstrat că în ţara noastră legislaţia şi justiţia sunt varză, că fiecare înaltă instanţă judecă sau nu, respectând legea. Politicul ne-a demonstrat o dată în plus că îşi bagă coada peste tot şi că Arafat e liber pe plantaţie; că ce visează noaptea aplică ziua, iar noi nu avem voie să contestăm. Adică, eu, cetăţean român, avocat, nu am dreptul, în ţara mea, de a demasca ilegalităţile lui Arafat. Chiar nu exista medici romani capabili sa ne coordoneze? Au dezertat toţi ??? Nu mai avem valori? Ne reprezintă pe noi Arafat?”, a scris Minodora Ion sâmbătă pe Facebook.Ea susţine că faptul că a câştigat iniţial la Curtea de Apel Bucureşti îi „dă şi mai mult curaj”.„Voi ataca orice ordin sau HG care mi se par nelegale. Voi merge pana în pânzele albe pentru convingerile mele”, mai scrie avocata.Articolul 4 punctul 15 din Ordinul Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat nr. 4660427/17.12.2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru municipiul Constanţa prevedea obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de cinci ani.Procesul a fost deschis după ce avocata Minodora Ion a sesizat instanţa de judecată asupra acestui subiect.Imediat după decizia ICCJ, ea a precizat că instanța supremă nu s-a pronunţat asupra legalităţii măsurii.„ÎCCJ nu s-a pronunţat dacă măsura era legală sau nu, dacă Arafat&Co au respectat legea sau nu, ci că nu aveam interes să formulez acţiunea. Adică CAB a considerat că aveam interes, mi-a şi admis acţiunea şi dintr-o dată nu mai am interes... Îmi pare rău să spun, dar o consider o decizie politică. Voi merge la CEDO!”, afirma ea.