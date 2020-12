Mesajul premierului Cîțu de Anul Nou:Vă promit că vom face totul ca economia să se relanseze în 2021

Prim-ministrul României, Florin Cîțu, le promite românilor că împreună cu echipa sa va face totul pentr a relansa economia națională în 2021. Nu lăsăm pe nimeni în urmă și vă rog să aveți încredere în noi, scrie în mesajul de Anul Nou al premierului.În mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cîțu vorbește despre perioada în care a condus Ministerul de Finanțe, spunând că a reușit să evite prăbușirea României. Din noua poziție de prim-ministru, Cîțu promite să relanseze economia afectată de criza provocată de pandemie și le cere românilor să aibă încredere în Guvern.„Dragi români, la trecerea dintre ani doresc să vă mulțumesc că împreună am fost o echipă în 2020. Un an greu pentru România. Tot ce am făcut la Ministerul de Finanțe s-a bazat pe două lucruri: profesionalism și transparență. V-am promis că nu voi permite prăbușirea economiei și așa am făcut. Am promis că nu las pe nimeni în urmă și așa a fost. Acum, din noua mea poziție de Prim Ministru, vă promit că eu și echipa mea vom face totul ca economia să se relanseze în 2021. Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi. La mulți ani tuturor. Aveți încredere în guvernul vostru, guvernul României”, scrie în mesajul premierului Florin Cîțu, postat pe Facebook.