Scandalul picturii murale cu Catedrala din Timișoara reprezentată fără cruci: Lucrarea a fost refăcută

Pictura murală în care era reprezentată Catedrala Mitropolitană din Timișoara fără crucile de pe turle a fost refăcută, fiind adăugate crucile, în urma scandalului generat în spațiul public.

"Conştient de emoţia negativă şi de neînţelegerea provocată fără intenţie, artistul a dorit să completeze lucrarea pentru a opri dezbaterile create în jurul acesteia. Reprezentarea bisericilor în pictura murală este integrată într-o viziune de ansamblu asupra oraşului, în care memoria zidurilor medievale a rămas încă întipărită în arhitectura urbană actuală, clădirea bisericii fiind inserată în prelungirea acestora”, a transmis luni Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro

Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii a arătat că a susţinut dorinţa artistului, punându-i la dispoziţie mijloacele tehnice, în speranța că dezbaterea stârnită va duce la "schimbul de opinii despre valorile care ne definesc".

Săptămâna trecută, pictura murală care reprezintă Catedrala Metropolitană din Timişoara a apărut pe unul dintre căminele studenţeşti din oraş, însă fără crucile de pe turle, stârnind un val de critici în spațiul public. Proiectul face parte din programul Memoriile Cetăţii, fiind realizat de Asociaţia Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Timişoara şi al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar "Timişoara. Capitală Europeană a Culturii”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2020.

"Îmi pare foarte rău că au fost astfel de reacţii. Consider că semnul crucii este un simbol sacru, care se potriveşte doar în anumite contexte, în iconografie, în edificii de cult care au acest simbol. Lucrarea mea este o reprezentare metaforică a oraşului Timişoara, cu edificiile stilizate. Crucile există pe Catedrala din Timişoara şi acolo au un sens, deoarece acolo e loc de rugăciune. Lucrarea mea e o pictură murală, laică, nu a urmărit nimic religios. Îmi pare foarte rău că a stârnit şi sentimente negative, până la urmă intenţia mea în toate lucrările e să aduc bucurie şi culoare în oraş. Susţin religia ortodoxă şi consider că semnul crucii e un simbol foarte puternic. Nu-l folosesc în arta mea, pentru că, după părerea mea, lezez caracterul sacru pe care el îl are în sine. Catedrala reală e un lăcaş sfânt”, declara autorul.

Conceptul programului Memoriile Cetăţii este crearea, până în anul deţinerii titlului de Capitală Europeană a Culturii, a unui traseu de artă murală prin care localnicii şi vizitatorii să redescopere spiritul Timişoarei, istoria şi momentele importante din viaţa comunităţii.