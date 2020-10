Nicușor Dan, test negativ pentru COVID-19. „Voi mai rămâne în izolare până vineri”

„Rezultatul testului Covid făcut la cerere este negativ. Nu sunt încadrat în definiția de caz, deci nu am obligații legale de izolare. Totuși, pentru maxima protecție a celor din jur voi mai rămâne în izolare până vineri 9 octombrie inclusiv, când voi și repeta testul”, a scris el pe Facebook.Nicușor Dan și-a făcut și el luni testul pentru COVID-19, după ce a fost la emisiunea lui Silviu Mănăstire, confirmat cu coronavirus. Dacă inițial nu pusese problema autoizolării, primarul ales al Bucureștiului a anunțat pe Facebook că o va face.„Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor tv, am purtat permanent mască și militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii.”, a scris Nicușor Dan pe Facebook în jurul prânzului.Nicușor Dan a fost invitat, miercuri, 30 septembrie, la emisiunea lui Silviu Mănăstire de la B1TV, care a anunțat că a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Întrebat în cursul dimineții de luni de ce nu s-a autoizolat, Nicușor Dan a răspuns: „Există niște normative care reglementează această chestiune. Nu sunt contact direct, nu am această obligație legală. Conform definiției de caz nu sunt contact direct”.