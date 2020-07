Tudorel Toader spune că nu e vinovat nici de amenda de 3 mil. euro primită de România / Postarea fostului ministru a atras replici acide de la Ana Birchall și Lia Olguța Vasilescu

Directiva 2015/849 a fost publicată în Joue pe 05.06.2015. De la această dată se știa de obligația de transpunere. Cu alte cuvinte, din acest moment curge obligația de transpunere a directivei.

Termenul pentru transpunerea acestei directive este 26 iunie 2017 (conform art. 67 din directivă).

Faza precontencioasa a procedurii de infringment a fost inițiată de Comisie în data de 19 iulie 2017.

Dată sesizării CJUE a fost 27 august 2018.

în 20.06.2018 este adoptat în guvern un proiect de lege trimis Parlamentului (a un an de la împlinirea termenului de transpunere și data sesizării CJUE).

Data transpunerii integrale a Directivei 2015/849 a fost 21 iulie 2019.

Sancțiunile pecuniare în valoare de 3 milioane EURO aplicate României de CJUE sunt pentru perioada 2017-până la dată transpunerii integrale!

Joi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a amendat România pentru întârzierea și aplicarea incompletă a regulilor blocului comunitar contra spălării banilor cu 3 milioane de euro.Tudorel Toader, care era ministru al Justiției în perioada când trebuia implementată Directiva, susține că el și-a făcut treaba și a cerut în repetate rânduri adoptarea proiectului prin ordonanță de urgență, dar a fost „blocat” în Guvern.În sprijinul afirmațiilor sale, Toader trimite la transcriptul ședințelor de guvern, care nu sunt însă publice.„Nevoia de adevăr, nevoia de documentare !........pentru cei ce scriu ori vorbesc despre Directiva privind spălarea banilor și faptul de a nu fi fost transpusă în legislația internă.1. De la Ministerul Justiției poate fi solicitat proiectul de lege pentru transpunerea Directivei privind spălarea banilor, a se vedea unde și de ce a fost blocat.2. Din transcriptul ședințelor de Guvern poate fi văzut de câte ori am solicitat ca proiectul de lege, care tot stătea blocat, să fie adoptat prin OUG, pentru transpunerea aceleași Directive, cu motivarea faptului că există jurisprudență CCR, potrivit căreia "se justifică urgența adoptării unei OUG în vederea transpunerii unei Directive, pentru evitarea intrării în procedura de infringement", propunere care nu a fost acceptată !”, a scris inițial Tudorel Toader, pe Facebook.Postarea sa a fost imediat taxată de Ana Birchall, și ea ministru în acea perioadă, în opinia căreia Tudorel Toader este „tot atât de vinovat că și Iordache și Dăncilă” pentru condamnarea României la plata sumei de 3 milioane de euro.„Sincer, nu pot înțelege cum persoane care au ocupat funcții importante în statul român, nu numai că nu își asumă cu demnitate și responsabilitate greșelile făcute dar continuă să manipuleze, cinic și viclean, opinia publică dând vină pe alții! NU domnule Tudorel Toader NU aveți nicio scuză! Și dvs. sunteți vinovat, printre principalii vinovați, pentru că nu ați luat măsurile legale necesare pentru ca această directivă să fie transpusă în termen astfel încât România să NU fie condamnată de CJUE!Și nu încercați să negați pentru că știți foarte bine că este și un memorandum adoptat în guvern în acest sens!”, a replicat Birchall, care îi cere lui Tudorel Toader să nu se mai „văicărească” și să spună „clar, cu nume și prenume, cine, când, unde și de ce a blocat transpunerea acestei directive!”care vor contribui din propriul buzunar la plata acestei sume deși nu au nicio vină pentru greșelile făcute, voit sau nu, de către cei care aveau în fișa postului astfel de responsabilități. Și dvs. sunteți printre persoanele vinovate, oricât de mult încercați să va extrageți acum, șmecherește, din această responsabilitate. Poate va ajută doamna Dancilă și clarifică domnia sa!? ”, a adăugat, tot pe Facebook, Ana Birchall, care cere recuperarea amenzii „exact din buzunarul celor vinovați!”.Aceasta a prezentat și traseul acestei directive.În replică, vineri seara, Tudorel Toader o ironizează pe fosta sa colegă de guvern că, „cu evlavie, (...) face mătănii la zidul democratiei europene fără sa ne spună de ce nu a promovat ea OUG pentru transpunerea Directivei privind spălarea banilor!”.Postarea lui Toader a atras și replica Liei Olguța Vasilescu.„Înțeleg ca Tudorel Toader ma amestecă în nerealizările lui ca ministru al Justiției. Am avut multe contre cu el, fiindcă avizele pe ordonanțele de urgență pe care le emiteam ca ministru al Muncii veneau totdeauna cu mare intarziere. Dar habar nu am de vreo directiva pe care trebuia el sa o transpună in legislație si înțeleg ca oricum subiectul era paralel cu legislatia pe munca”, a comentat Vasilescu, pe aceeași rețea socială.si se pot lua înregistrările din guvern ca sa se vadă ca nu am avut vreo legătură cu subiectul. Pana mai ieri spunea ca il refuza pe Liviu Dragnea cand i-ar fi cerut vreo OUG. Sa înțeleg ca ii era mai frica de mine decât de șeful partidului? \uD83E\uDD17 Ce tare eram si nu știam...”, a adăugat ea.În aceeași zi, ministerul Justiției a precizat, într-un comunicat, că „Directiva trebuia transpusă în legislația națională a României până la data de 26 iunie 2017”.În 31.05.2018, proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost aprobat de Guvern și a fost înaintat către Parlamentul României pentru dezbatere în procedură de urgență.Proiectul de lege a fost adoptat, cu amendamente, de Senat, la data de 24.09.2018 și de către Camera Deputaților la data de 24.10.2018, iar după reexaminare, a fost adoptată de către Senat în data de 18.03.2019 și de către Camera Deputaților în data de 26.06.2019.Legea a fost promulgată de către Președintele României, devenind Legea nr. 129/20, potrivit unui comunicat al ministerului Justiției condus de Cătălin Predoiu.După toate aceste schimburi de replici, România trebuie în continuare să plătească de la buget amenda de 3 milioane de euro stabilită de justiția europeană.