Propuneri controversate ale Jandarmeriei, care vrea interzicerea protestelor ce "aduc atingere autorității” / USR: O palmă dată democrației / PNL: Proiectul nu are girul Guvernului și nici nu îl va avea

Jandarmeria propune interzicerea protestelor care "aduc atingere autorității” și formulează mai multe modificări controversate asupra legii care reglementează organizarea manifestațiilor publice. USR consideră inacceptabile propunerile, spunând că limitează semnificativ dreptul constituțional al românilor de a protesta public și constituie o palmă dată democrației românești. Liberalii, la rândul lor, au anunțat că proiectul Jandarmeriei nu are girul Guvernului și nici nu îl va avea.

Cum vrea Jandarmeria să modifice legea care reglementează organizarea protestelor

Jandarmeria a prezentat la o întâlnire cu societatea civilă o serie de modificări ale Legii privind manifestațiile publice, care dacă ar fi adoptate de Guvern și ar fi aprobate în Parlament ar duce la interzicerea multora din protestele similare celor din ultimilor ani, scrie Radio Europa Liberă

Între modificările propuse nu este precizat clar în ce condiții ar urma să intervină pentru încetarea unor proteste și este lăsată în seama organizatorilor răspunderea în cazul degenerării protestelor. Astfel, cine înscrie la primărie un protest este obligat să angajeze și o firmă de pază care să identifice persoanele recalcitrante și să le scoată din mulțime. Dacă protestele degenerează, organizatorii sunt pasibili de amenzi mai mari decât până acum - de la 5.000 de lei la 30.000 de lei.

Jandarmeria mai susține că sunt interzise protestele care urmăresc "inițierea sau organizarea unei lovituri de stat sau o acțiune contrară siguranţei naţionale și ordinii constituționale”.

O altă mențiune neclar[ este legată de interdicția protestelor din cauza "defăimării țării și a națiunii”, fără să fie precizat cine stabilește și cum se definește "defăimarea țării”.

Raețchi: Proiectul Jandarmeriei nu are girul Guvernului și nici nu îl va avea

Vicepreședintele Comisiei de apărare din Camera Deputaților Ovidiu Raețchi (PNL) spune că proiectul Jandarmeriei pentru modificarea Legii adunărilor publice nu are girul Guvernului și nici nu-l va avea.





"Proiectul Jandarmeriei nu are girul Guvernului. Și nu îl va avea. Jandarmeria este un organism de asigurare și restabilire, nu un for legiuitor. Jandarmeria nu își elaborează singură legile. PNL sprijină o nouă lege a adunărilor publice, dar într-o formulă agreată cu societatea civilă, care își propune o lărgire amplă a dreptului de protest. În următoarea perioadă vor continua consultările cu scopul modernizarii legislației adunărilor publice. Acestea se vor desfasura însă sub coordonare parlamentară și oferind prioritate punctelor de vedere exprimate de societatea civilă. Jandarmeria a vorbit suficient pe 10 august; acum e rândul cetățenilor”, afirmă Raețchi, într-un mesaj postat miercuri pe Facebook.

El spune că Legea adunărior publice trebuie modernizată, fiind gândită imediat după Revoluție și neavând nicio legătură cu România din 2020.

Vechea lege permite, de exemplu, celebra "șmecherie Firea", prin care spațiile din jurul Primăriei Capitalei "sunt blocate preventiv, pe ani de zile, de câte un asociație Firea-friendly, astfel încât, atunci când un ONG nemulțumit de primar vrea să protesteze împotriva acestuia, i se răspunde: nu va putem oferi autorizația pentru miting, deoarece în același timp și același loc mai are loc un miting", susține Ovidiu Raețchi.

El mai spune că o problemă reală a vechii legi este și modul ”total depășit” în care sunt văzute protestele spontane.

USR: Propunerile Jandarmerie sunt inacceptabile. Vela să anunțe public dacă le susține

USR consideră inacceptabile propunerile Jandarmeriei, spunând că limitează semnificativ dreptul constituțional al românilor de a protesta și constituie o palmă dată democrației românești.





”Uniunea Salvați România consideră inacceptabile propunerile cuprinse în proiectul inițiat de Jandarmeria Română, proiect publicat de presă și care ar urma să înlocuiască integral Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Propunerile limitează semnificativ dreptul constituțional al cetățenilor români de a protesta public și constituie o palmă dată democrației românești și o dovadă că șefii Jandarmeriei nu au înțeles nimic din evenimentele de pe 10 august 2018”, transmite USR printr-un comunicat de presă.





Potrivit sursei citate, în propunerea devenită publică, Jandarmeria vrea ca manifestările publice "să nu afecteze starea de normalitate în societate”, să nu fie contrare "bunelor moravuri” și protestatarii să nu defăimeze națiunea.





"Documentul inițiat de către Grupul de Lucru din Jandarmeria Română este o palmă dată democrației și conține prevederi vădit neconstituționale. Să nu uităm că articolul 39 din Constituția României, referitor la libertatea întrunirilor, prevede că <<Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere>> și aceste drepturi nu pot fi îngrădite. Este revoltător că la aproape 2 ani de la demonstrațiile din 10 august 2018, Jandarmeria nu pare să fi înțeles încă abuzurile pe care le-a făcut asupra oamenilor care demonstrau pașnic în Piața Victoriei. Împreună cu parlamentarii USR, mă voi opune categoric acestui proiect de lege”, a declarat senatoarea USR Silvia Dinică.





USR spune că Jandarmeria Română a primit săptămâna trecută o propunere legislativă la care se lucrează în Parlament, într-un grup transpartinic și alături de organizațiile neguvernamentale specializate în libertatea de exprimare și drepturile omului, dar a preferat să ignore complet această propunere și să avanseze alte modificări care lasă loc interpretărilor și abuzurilor.





"Sper că domnul Vela nu vrea să continue proiectele lui Carmen Dan. Există, în acest moment, o propunere legislativă într-un stadiu avansat de elaborare, venită din partea mai multor organizații neguvernamentale, și discutată cu parlamentari din mai multe partide, inclusiv USR și PNL. Sper ca această inițiativă, și nu proiectul de lege ieșit din sertarele Jandarmeriei, să devină lege. Legea pe care noi o vom propune preia standardele internaționale și recomandările OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția în materie de libertate de exprimare și adunări publice. România este stat de drept și nu vrem să devină un stat polițienesc”, afirmă și senatoarea Florina Presadă.





USR îi cere ministrului de Interne, Marcel Vela, să anunțe public dacă susține aceste propuneri ale Jandarmeriei și face un apel către șefii Jandarmeriei să revină la masa dezbaterii pe baza propunerii legislative la care se lucrează în Parlament alături de ONG-uri.