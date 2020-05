Cum vom merge la terase după „Marea redeschidere” de pe 1 iunie? Nici patronii nu știu exact

„Tot ce fac acum e să investesc în orb”

Distanța socială între mese să fie 1,5 metri și mese de maxim opt persoane.

Angajații restaurantului să poarte măști și să le fie luată temperatura la intrarea în tură.

Locațiile să fie dotate cu dozatoare de gel sanitarizant

Fiecare casă de marcat și punct de servire să aibă ecran de protecție cu plexiglas.

Un restaurant din Amsterdam a venit cu ideea ingenioasă de a construi în jurul fiecărei mese de pe terasă o cabină din plexiglas, astfel încât cei care iau cina să fie complet izolați de restul clienților. Iar chelnerul să le aducă mâncarea și băutura comandate cu ajutorul unei scânduri lungi pentru a păstra o distanță confortabilă față de clienți. Un alt restaurant, de data asta din Paris , a împins lucrurile mai departe și a construit un fel de acvariu din plastic în jurul fiecărui client, astfel încât acesta să se simtă protejat și de partenerul de masă.În așa-numita industrie a ospitalității din toată lumea, acum este momentul experimentelor. Oamenii se întreabă cum vor mai putea ieși în oraș fără să riște o întâlnire periculoasă cu virusul. Iar patronii își bat capul cu ce-ar mai trebui să facă pentru ca, după două luni de pierderi, să-și recâștige clienții și implicit să-și repornească afacerile.„În mod sigur nu le vom lua clienților temperatura la intrare. Pentru că suntem în ceea ce se cheamă industria ospitalității”, spune proprietarul unui restaurant din Statele Unite.Într-adevăr, în acest domeniu limita dintre nevoia de a respecta regulile sanitare și nevoie clientului de a se simți bine este foarte fragilă. Atunci când mergi la restaurant sau la bar o faci ca să te relaxezi, nu ca să ai motive suplimentare de stres. Decât o ieșire din casă stresantă, mai bine o seară plăcută pe canapea cu o carte în mână, că tot ne-am obișnuit din carantină.Așa gândesc foarte mulți oameni, iar cel mai bine știu acest lucru proprietarii de restaurante, baruri, terase.Restaurant din Paris care experimentează izolarea clienților cu plexiglas. FOTO: Aurelien Morissard/Xinhua/ ProfimediaLa 1 iunie, adică peste câteva zile, România se va alătura țărilor care-și redeschid terasele. Restaurantele, cluburile, mai trebuie să mai aștepte, probabil încă două săptămâni. Președintele Iohannis a făcut astăzi anunțul oficial , la câteva ore după ce ministrul Economie, Virgil Popescu , a explicat că până vineri vor fi anunțate și regulile care vor trebui respectate, atât de proprietari, cât și de clienți.„Până mâine vom publica un ordin comun cu Ministerul Sănătății privind regulile pentru proprietarii teraselor, să putem savura o cafea, o bere, în siguranță", a explicat ministrul Economiei.Dacă te uiți în calendar realizezi că practic proprietarii de restaurante vor avea la dispoziție cel mult jumătate de zi lucrătoare pentru a se adapta cerințelor guvernamentale: câte mese vor trebui să păstreze pentru a respecta normele de distanțare socială (1,5 metri între mese sau între scaune?), cum se face dezinfecția, ce concentrație trebuie să aibă substanțele folosite, se ia sau nu se ia temperatura la intrarea pe terasă? Plus multe alte întrebări fără răspuns în acest moment.O întreagă industrie despre care premierul Ludovic Orban spunea în urmă cu o lună că „are o contribuție limitată la PIB-ul României” nu știe ce să facă pentru a putea să-și reia activitatea de la 1 iunie.Cosmin Dragomir, coproprietarul restaurantului „Blid Locantă Românească” din București, spune că tot ce face în acest moment pentru a se pregăti de marea redeschidere este „în orb”.„Noi am vrut să facem o dezinfecție totală, în vederea deschiderii de pe 1 iunie. Acum câteva zile am apelat la o firmă specializată, dar oamenii de acolo ne-au zis că ne-ar lua banii de pomană pentru că nu sunt încă normele sanitare aprobate pentru terase. Deci nu am mai făcut dezinfecția, așteptăm normele”.Cosmin Dragomir mi-a mai spus că și-a cumpărat din timp termometru pentru a verifica temperatura angajaților și clienților.„Azi am citit că termometrul nu mai e obligatoriu. Mi-am luat preșuri dezinfectante, dispensere pentru gel dezinfectant, nu știu dacă sunt bune. Eu am pe terasă șapte mese și se vehiculează obligația să fie 1,5 metri între mese, plus un culoar de 1,5 metri către toaletă. Dar nu-mi dau seama exact până nu văd normele. Probabil că voi avea la dispoziție două zile nelucrătoare să mă pregătesc. Vreau să respect normele, dar să știu ce respect. Poate o să ceară ceva ce nu o să găsesc să cumper atunci pe loc”, mi-a mai explicat Cosmin Dragomir care exclude varianta să nu deschidă chiar din prima zi de relaxare:„Avem datorii, suntem în urmă cu plata chiriei, deci trebuie să deschidem”Centrul Vechi, București. FOTO: HotnewsBogdan Baraghin este co-proprietar la QP Pub din București, o afacere cu zece angajați. Bogdan are aceleași nedumeriri legate de redeschiderea terasei.„Până azi (n.r.-joi) nu am făcut nimic pentru că nu știu sigur ce se întâmplă. Mă surprinde că oamenii ăștia fac anunțurile cu două-trei zile înainte, ca să nu ai timp să te gândești la ce ai de făcut. Să-ți faci un plan.Noi am zis că facem o curățenie, să văruim, să dezinfectăm, să respectăm normele de siguranță. Ne-am cumpărat produse de dezinfecție de pe net, dar am căutat unele care să aibă și informații despre condițiile de folosire. În caz că ne întreabă cineva despre concentrație să putem să-i arătăm ceva. Alte informații nu avem, am întrebat niște prieteni care lucrează în primărie, ei ce soluții și ce concentrații folosesc, ca să avem și noi la fel. Cred că fiecare face după cum crede că e mai bine, alții după cum e mai ieftin”, mi-a spus Bogdan Baraghin.Co-proprietarul QP Pub nu știe în acest moment nici câte mese va putea să păstreze pe terasă. Și cum ar trebui să facă pentru respectarea celorlalte condiții vehiculate de unii sau alții.„La baie ce fac? Eu am două pisoare. Pun pe cineva să păzească baie ca să nu intre decât un client, să nu fie doi unul lângă altul? Nu scrie nici asta nicăieri”.Termometre?„Da. Și am și o listă cu toți angajații cu temperatura fiecăruia, în caz că vine poliția locală să mă întrebe dacă iau temperatura de la angajați”, mai zice Bogdan Baraghin.Președintele Iohannis a declarat că va fi permisă prezența a maxim patru persoane la o masă și va exista o distanță de doi metri între mese. Între mese sau între scaune? Bună întrebare.„Nu știm încă. Noi am propus 1,5 metri între mese. În orice caz, probabil că doar 50-60% dintre terasele de acum vor putea respecta aceste reguli”, mi-a spus Ana Panait, director executiv al organizației patronale HORA.La începutul săptămânii, organizația patronală HORA a înaintat o scrisoare Guvernului României prin care solicita publicarea cât mai rapidă a normelor și a protocoalelor sanitare pentru redeschiderea teraselor. Printre condițiile trecute în scrisoare erau următoarele:„Noi am făcut recomandări și după ce am văzut prin Europa. De pildă, acolo unde s-au redeschis terasele, clienții nu sunt obligați să poarte mască. La noi s-a discutat să poartă măști când se ridica de la masă ca să meargă la toaletă. Dar nu e clar”, mi-a mai spus Ana Panait care este de părere că 30-40 % din terase nu vor putea deschide de la 1 iunie pentru că nu se vor putea adapta normelor. Care norme se lasă deocamdată așteptate.