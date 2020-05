Parlamentul European caută modalități de protejare a angajaţilor sezonieri / ”Lucrătorii din România asigură o forță de muncă vitală”

În urma numeroaselor cazuri semnalate în presă despre situația precară cu care se confruntă sute de mii de lucrători transfrontalieri și sezonieri în UE, europarlamentarii vor dezbate cum să protejeze drepturile de muncă, sănătatea și siguranța acestor lucrători esențial în timpul pandemiei.Lucrătorii din România și alte state membre est-europene asigură o forță de muncă vitală la fermele din Germania, Franța și alte state membre și asigură securitatea alimentară în toată Europa. Alți lucrători din ex. Slovacia oferă servicii de îngrijire socială și de lungă durată pentru persoanele în vârstă din Austria și alte state membre, spun reprezențanții UE."Ca urmare a posibilelor informaţii îngrijorătoare despre situaţia precară cu care se confruntă sute de mii de angajaţi transfrontalieri şi sezonieri în UE, eurodeputaţii vor dezbate cu Josip Aladrović, ministrul croat al Muncii şi Pensiilor, cu Nicolas Schmit, comisar UE pentru Locuri de muncă şi Drepturi sociale, şi cu Jordi Curell Gotor, director executiv interimar al Autorităţii Europene a Muncii, despre modalităţi de protejare a drepturilor la muncă, a sănătăţii şi siguranţei acestor angajaţi esenţiali în timpul pandemiei", anunţă Parlamentul European.Comisia Europeană a emis linii directoare pentru a se asigura că lucrătorii mobili din UE care se califică drept lucrători esențiali în lupta împotriva COVID-19 pot ajunge la locul de muncă.Sectorul agroalimentar este un sector cheie inclus în aceste orientări, în special în ceea ce privește lucrătorii sezonieri.Deputații vor examina situația lor pentru a constata dacă, după cum a fost raportat, există sau nu există măsuri de prevenire a COVID-19 și dacă le sunt încălcate drepturile cu privire la timpul de lucru, orele suplimentare și plata, încălcând astfel legislația UE. Situația dificilă a muncitorilor români care ajută la strângerea recoltei în Germania a fost analizată pe larg în emisiunea „Panorama” difuzată de postul public german ARD, potrivit Deutsche Welle România. Și AFP a relatat pe larg despre problema ”căpșunarilor” români. Râvniți de Londra și Berlin, pleacă în ciuda riscurilor pandemiei: ca îngrijitori sau pentru culesul fructelor, muncitorii români se regăsesc în centrul unui nou tip de târguială, născută pe fondul lipsei mâinii de lucru provocată de criza sanitară, relatează AFP.În cea mai mare parte a fermelor din Germania sunt condiţii civilizate de muncă, dar sunt şi o serie de lucruri care trebuie corectate şi îmbunătăţite, a declarat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru. „Am avut discuţii atât cu români care muncesc sezonier în Germania cât şi cu angajatorii lor, cu asociaţiile de fermieri care sunt foarte active pentru stabilirea unui standard de muncă optim la nivelul tuturor angajaţilor, dar şi cu miniştrii Agriculturii şi Muncii. Toate aceste întâlniri mi-au arătat că, în cea mai mare parte, în fermele din Germania sunt condiţii civilizate de muncă, dar sigur că sunt şi o serie de lucruri care trebuie să fie corectate şi îmbunătăţite. Dincolo de condiţiile de muncă, am cerut îm mod expres ca românilor să le fie asigurat un minim de protecţie medicală în această perioadă de pandemie. Şi nu în ultimul rând, am avut discuţii aplicate solicitând, şi cred că aţi văzut declaraţiile ministrului Muncii de astăzi, ale domnului ministru Heil (ministrul german al Muncii şi Afacerilor Sociale, Hubertus Heil - n.r.), care au arătat efectele imediate ale discuţiilor pe care l-am avut atât în privinţa intensificării controalelor în ferme şi în general în activităţile în care lucrează muncitori sezonieri, inclusiv în domeniul industriei cărnii”, a afirmat Violeta Alexandr