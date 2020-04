Ce îi așteaptă pe românii care pleacă la cules de sparanghel sau la căpșuni în vreme de pandemie: "Maxim 10 ore de muncă, dar câteodată sunt și 12"

"Toate zborurile pentru aprilie la căpșuni sunt full, poate aveți șanse pentru mai"

Pe site-urile cu oferte de joburi sunt zeci de anunțuri pentru locuri de muncă în Uniunea Europeană, în special în Germania, la cules de sparanghel și fructe, în abatoare și chiar în industria hotelieră, dar și în Marea Britanie sau Spania. Anunțurile sunt imperative, semn că nevoia este mare. Am încercat să aflăm cât mai multe detalii.

Prima oară am sunat, în calitate de jurnalist, la o firmă din Sibiu, care cere o "persoană dinamică" și cu experiență în agricultură: "Plecare urgentă! Companie din Germania care se ocupă cu domeniul agriculturii caută urgent muncitori necalificați pentru angajare la cules sparanghel. Oferta: Salarizare 1.800 euro/lună - Ore lucrate: 40 de ore/săptămână + ore suplimentare. Cazarea este oferită de angajator cu toate cheltuielile incluse. Asigurarea medicală”.

Femeia care răspunde îmi spune că oamenii nu mai au curaj să plece. ”Este foarte dezamăgită lumea. Până acum, telefonul suna continuu. Acum, sună cam la jumătate de oră, dar mai mult pentru informații. Nu prea mai au curaj să plece. Poate vor fi organizate transporturi spre Germania, după luna mai”, afirmă femeia, care încearcă să fie optimistă: ”Poate vor fi organizate transporturi spre Germania, după luna mai”.

Confirmă că ”au mai plecat în ultima vreme la sparanghel”, dar spune că nu știe exact câți pentru că "se ocupă un alt departament, cel de plecări". Îmi promite că mă va suna ”cineva de acolo” să îmi dea ”o situație”, lucru care nu s-a întâmplat. A fost cel mai detaliat răspuns pe care l-am primit atunci când m-am prezentat ca fiind "de la presă".

De la alți doi reprezenți ai unor firme de plasare de forță de muncă la care am sunat și am cerut informații tot în calitate de jurnalist, am primit răspunsurile: "Da, avem cereri, dar noi am oprit activitatea acum" / "Noi acum nu mai trimitem pe nimeni, doar le luăm datele și îi contactăm noi când se va putea pleca în siguranță".