Oameni care ne vor obliga (din nefericire, nu chiar pe toți) să conviețuim multă vreme cu coronavirusul

, mască și mănuși. Zic:- Doamnă, vă rog frumos, schimbați-vă mănușile.- Nu pot, domnuʼ, nu am decât două perechi pe tot schimbul.- Atunci vă rog să vă dezinfectați mănușile.Vizibil intrigată:- Bine, dar am mănuși, tocmai ca să vă protejez.- Nu mă protejați, v-am văzut adineauri cum ați încasat bani. Și aveți dezinfectant lângă dumneavoastrăÎncepe să fie iritată:- Dezinfectantul e pentru mâini, nu pentru mănuși!Îmi păstrez calmul:- Mănuși sau mâini, tot dezinfectant e. Dar uitați, vă pun eu pe mănuși alcool de la mine, e de 70 de grade.Scot din buzunar sticluța, ea întinde mâna și îi torn pe palmă. Își freacă bine palmele, îmi dă o pungă și începe să marcheze produsele. Mi le dă pe rând și le pun în pungă. Zice:- Chiar credeți în virusul ăsta?- Nu cred, sunt foarte sigur că e un mare pericol.Marcând în continuare devine pretins curioasă fără să mă privească, cu aerul celui care știe să te aducă unde vrea:- Cunoașteți pe cineva care s-a îmbolnăvit?- Da. Și nu pe oricine – o doctoriță de 57 de ani, e de 30 de ani în spital de boli infecțioase.- Și a murit? întreabă pe tonul cuiva care știe dinainte răspunsul- Nu, dar a avut câteva zile în care zice că a fost foarte aproape... Și știe ce vorbește, e chiar de specialitate și are multă experiență.Capătă aerul de superioritate al omului mult mai bine informat decât interlocutorul.- Ehe, au metode să cumpere tăcerea și să păcălească lumea...Noroc că plătisem. I-am mulțumit și am plecat. Oricum nu mai era nimic de spus.Împarte certitudini prietenilor de pe WhatsApp. Exemplific:- Io nu pun botuʼ la c...turile astea - că stați în case că se moare pe capete, că se nu-știu- ce...- Păi ce-mi zic mie acuma, că au murit 15.000 de oameni? Păi nu ți se pare nesimțire?- Cică a apărut un virus, fix în piața de vizavi de institutul de virusologie din Wuhan, s- au îmbolnăvit 80.000 de oameni, au murit 3.000. Acum se vindecă fix toți, nu mai moare niciunul fix în China. În America a căzut total bursa și China, fix chiar ea, a cumpărat tot și e pe primul loc în lume.- Poate că au murit doar 200 de oameni, dar ei raportează câți vor.- Și cine-i cel mai mare aliat al Chinei? Rusia, sigur că da! Păi vezi?- nu prea mare că n-ar mai sta într-un bloc. Locuiește cu soția în patru camere recent renovate, marmură, tâmplărie, tot dichisul. A avut trei mașini, mai are două, soția nu conduce. Copiii (doi) sunt bine, la casele lor.Într-o vreme mergea la sală cu noaptea-n cap, venea acasă cu geanta de sport pe la 9 dimineața. Chiar făcuse o siluetă de invidiat. S-a lăsat de ceva vreme, a făcut o burtă zdravănă, dar și-a lăsat părul lung și-l poartă într-o codiță la spate, în ton cu ținutele tinerești în care circulă. Umblă și acum mult, fără mănuși și mască. Și el are numai certitudini, nicio umbră de îndoială.„Toate astea sunt o poveste. Nici un om în putere nu va avea de suferit”. Distribuie de zor pe Facebook povești despre medici reputați care-i susțin opinia. Specialiștii care spun că numărul de peste patru milioane ale celor afectați este o subestimare nu există pentru el.nu pretind că toate casierele, studenții sau întreprinzătorii sunt la fel. Marea majoritate gîndesc cu totul altfel. Dar nici n-am circulat decât foarte puțin în ultimele două luni. Și văd totuși cu tristețe ca nici cei care nu doar că nu conștientizează gravitatea situației, ci chiar îi confruntă pe ceilalți nu sunt puțini.