Coronavirus la vârful Bisericii: Arhiepiscopul Sucevei, IPS Pimen, confirmat pozitiv

Înaltul prelat va fi transferat la București, la Institul Matei Balș, cu un elicopter, împreună cu un alt pacient.Potrivit Monitorului de Suceava , IPS Pimen are o formă de boală medie, care poate evolua însă, având în vedere vârsta de peste 90 de ani a arhiepiscopului. Celălalt pacient care va veni cu același elicopter la București are o formă foarte gravă de boală, fiind intubat, potrivit aceleiași surse.Arhiepiscopul Pimen are 90 de an și a fost instalat ca episcop al Sucevei din anul 1991.