Cele mai sângeroase atacuri din istoria Canadei

Portul de armă este legal în Canada, pentru cei care deţin permis, cu excepţia armelor automate. Iar, dacă până în 2012, orice posesor de armă trebuia să înregistreze în documente oficiale armele pe care le deţine, acest lucru nu mai este necesar în prezent.













- Un individ înarmat a împuşcat şi ucis doi ofițeri ai Poliției Regale Canadiene și doi civili în Fredericton, New Brunswick. Criminalul a fost condamnat pentru cele patru crime. Cel găsit vinovat de atac, Matthew Vincent Raymond, care avea atunci 48 ani, a fot condamnat pentru crimă de gradul 1.- Un şofer a intrat cu o camionetă care în mai mulţi pietoni, în Toronto şi a ucis 10 persoane şi a rănit grav alte 16. În momentul în care a fost oprit, atacatorul, Alek Minassian, un student în vârstă de 25 de ani originar din Richmond Hills le-a cerut poliţiştilor să-l împuşte. Procesul lui este încă în desfăşurare, el fiind acuzat de uciderea cu premeditare a celor zece victime, şi cu tentativă de omor a celor 16 răniţi. În timpul audierilor, tânărul a declarat că a pus la cale atacul din cauza frustrărilor acumulate ca urmare a respingerilor şi umilinţei primite de la cei din jur, mai ales a femeilor, notează nytimes.com.- Şaşe oameni au fost ucişi şi alţi opt, răniţi, într-un atac terorist dintr-o moschee din Quebec. În primă fază au fost reţinuţi trei suspecţi, dar s-a dovedit ulterior că vinovat era doar Alexandre Bissonnette, un student de 27 ani, care şi-a recunoscut vina. El era cunoscut pentru postările sale de extremă dreapta pe reţelele de socializare şi se declară ca fiind împotriva imigranţilor. La momentul atacului în moschee se aflau peste 50 de persoane, iar printre victime s-a numărat şi un profesor al atacatorului.- Un bărbat a împuşcat şi ucis şase adulţi şi doi copii, cu vârste de sub 10 ani, din două locuinte din Edmonton, Alberta, după care atacatorul, care s-a dovedit a fi rudă cu victimele, s-a sinucis. Phu Lam în vârstă de 53, vinovat de atac, mai avusese probleme penale, era dependent de jocuri de noroc şi avea înregistrată pe numele său o plângere potrivit căreia şi-ar ameninţat cu moartea fosta soţie.- Un bărbat înarmat cu o pușcă semiautomatică a ucis 3 ofițeri ai GRC și a rănit alți doi în Moncton, New Brunswick.- Un bărbat şi-a ucis soţia şi alţi 8 membri ai familiei, după care s-a sinucis. Ancheta a scos la iveală că un posibil motiv al crimei ar fi faptul că soţia atacatorului ceruse divorţul.- Nouă mineri au fost ucişi, în Yellowknife, Northwest Territories, într-un atac cu bombă. Regiunea se afla pline mişcări de prost ale minerilor, o parte dintre ei aflaţi în grevă. Dar pentru că proprietarii minei au ameninţat cu disponibilizări şi au adus mineri din altă parte, o parte dintre cei aflaţi în grevă s-au întors la muncă. Aşa s-a născut un conflict între minerii din zonă, conflict în care a avut loc şi explozie în urma căruia au fost ucişi cei nouă mineri. Unu dintre mineri, Roger Warren (avea atunci 49 de ani) a recunoscut că el este cel care a amplasat bomba, însă a susţinut că nu avea intenţia de ucide pe cineva. A fost condamnat la închisoare pe viaţă, dar eliberat condiţionat în 2014, după 18 ani de închisoare.- În masacrul de la Universitatea Politehnică din Montreal au fost ucise 14 femei, 10 femei şi 4 bărbaţi au fost răniţi. Atacatorul, Mark Lepin, a intrat în timpul unui curs într-o sala de clasă, a scos bărbaţii din încăpere şi a împuşcat toate femeile de acolo. A ieşit apoi din clasă şi a continuat să tragă în jur încercând să ucidă cât mai multe femei. A tras timp de 20 de minute, după care s-a sinucis. Dintr-o scrisoare aflată asupra criminalului reiese că atacul a fost motivat de ura împotriva femeilor şi a mişcărilor feministe.2 - 37 de oameni au murit şi alţi 64 au fost răniţi într-un incendiu dintr-un club din Montreal, după ce trei tineri în stare de ebrietate au aruncat cu benzina pe scările clubului şi i-au dat foc pentru că nu ar fi fost lăsaţi să intre în club. Cei trei au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă.