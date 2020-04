Cine este autorul celui mai grav atac armat din istoria modernă a Canadei: Tehnicianul dentar de 51 de ani care a omorât cel puțin 16 oameni este descris ca ”un vecin foarte amabil și blând”

Poliția canadiană a spus duminică că Gabriel Wortman, un tehnician dentar în vârstă de 51 de ani, a fost luat în custodie, dar ulterior a anunțat că suspectul a murit în urma unei confruntări la o benzinărie din apropierea capitalei, Halifax.

Wortman deținea o clinică dentară în Darthmouth. În 2014, el apărea într-un ziar local după ce a donat proteze dentare supraviețuitorilor cancerului.

Vecinii lui Wortman, care deținea trei proprietăți în Portapique, o comunitate mică unde pare să fi început sâmbătă noapte atacul, au fost șocați de vești.

”Foarte, foarte șocată să aflu că cineva pe care l-am cunoscut de atâta timp, un vecin bun, amabil, foarte blând, s-ar gândi să producă o astfel de tragedie”, a spus Lillian MacCormack pentru CTV News.

”Nu știm niciodată prin ce trec alții în viață care să îi facă să ia anumite decizii”, a spus Scott Balser, fost coleg cu Wortman, pe Facebook. ”În niciun caz nu îi apăr acțiunile în acest weekend”.

David George Crockett a spus pentru Toronto Sun că Wortman i-a reparat dinții cândva și că nu se aștepta la așa ceva din partea lui.

”Sunt foarte surprins. Nu m-aș fi gândit vreodată că va face așa ceva. Din ce știam despre el, era foarte liniștit, blând și foarte ușor să vorbești cu el. Era foarte drăguț. Glumea un pic. Părea normal, nu ca toți care ar face astfel de lucruri”.

Poliția nu a stabilit încă care ar fi fost motivul atacului, dar a sugerat că crimele au un grad de premeditare și că Wortman a acționat singur.

”Cred că la început a fost o motivație inițială, apoi cred că a omorât la întâmplare”, a spus comisarul Brenda Lucki.

”Nu știm sigur și vom lucra la găsirea motivației... ”, a adăugat ea.

Ea a spus, de asemenea, că poliția nu crede că incidentul ar fi de natură teroristă.

Un detaliu ciudat este că Wortman era deghizat în ofițer de poliție, iar mașina cu care era fusese astfel realizată încât semăna cu o mașină de poliție. Duminică dimineață, poliția din Noua Scoție a postat pe Twitter imaginea mașinii pe care o folosea Wortman.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui