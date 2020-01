Vela se laudă cum l-a convins pe polițistul din Bacău "să renunțe la sinucidere": Am discutat cu el, a avut ceva pe suflet / Pregătisem și un elicopter să merg acolo

Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune că a discutat personal la telefon cu polițistul din Bacău care a amenințat că își ia viața și care și-a amenințat colegii cu arma, demnitarul susținând că agentul de la Rutieră i-a spus "ce are pe suflet și a renunțat la sinucidere”. Mai mult, Vela susține că pregătise și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație ca să meargă la Bacău.





"Vreau să va spun că am discutat cu băiatul de la Bacău, personal. Cel de la Bacău, un agent de la Poliția Rutieră, a avut ceva pe suflet. Am vorbit cu inspectorul-șef de la Bacău, l-am rugat să îmi facă legătură cu el, am vorbit la telefon, mi-a spus ce are pe suflet și a renunțat la sinucidere. (...) I-am spus că doresc să aflu care este motivul acestui gest, până la urmă dramatic. Mi-a explicat omul la telefon, m-am oferit să merg la Bacău, chiar am pregătit un elicopter de la IGAv să merg la Bacău în această dimineață. S-a răzgândit văzând deschiderea", a susținut Marcel Vela.

El a mai spus că polițistul va veni la București, să "stea la o cafea" și să îi spună tot ceea ce are pe suflet.

"I-am promis că nu divulg discuția mea cu el. Oricum nu are legătură cu restructurarea poliției, cu sindicatele”, a adăugat Marcel Vela.





”Astăzi, în jurul orei 09.00, un agent principal de poliție, din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Bacău, aflat în serviciu și având asupra sa armamentul din dotare, a intrat în sediul I.P.J. Bacău, într-o stare vizibilă de agitație și vorbind incoerent. Imediat, la nivelul I.P.J. Bacău s-au declanșat procedurile specifice, iar în urma discuțiilor purtate, polițistul a predat armamentul din dotare. În acest moment, cel în cauză este sub supravegherea personalului abilitat, iar în cauză s-a demarat o anchetă internă.”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Bacău.





Polițistul este absolvent al Școlii de agenți de poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, promoția 2013, este căsătorit și a fost testat psihologic în februarie 2016, potrivit sursei citate.





În perioada 2017- 2018, acesta a fost pus la dispoziție, fiind cercetat într-un dosar penal pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe.