Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile ale noului an: Meteorologii anunță temperaturi de până la 8 grade / În ce zone va ninge

Temperaturile vor crește în cea mai mare parte a țării, ajungând până la 8 grade Celsius, în ultima zi a anului 2019, dar și în 1 ianuarie 2020, potrivit meteorologilor. La munte sunt așteptate ninsori.

Meterologul de serviciu din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat pentru Mediafax că în ultima zi a anului 2019 valorile de temperatură vor marca o creștere în cea mai mare parte a țării, iar trecător vor fi precipitații slabe mixte în Moldova, care vor favoriza depuneri de polei și în sud-est. La munte, dar și în Maramureș și în Transilvania, izolat va ninge.

Maximele pentru ultima zi a anului 2019 se vor încadra între -1 și 8 grade, mai scăzute în depresiuni, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -8 și 1 grad. Cele 8 grade sunt așteptate în zona subcarpatică a Munteniei și a Olteniei și temperaturi la fel de ridicate, de 6 până la 7 grade, sunt așteptate în sudul țării. Pentru prima zi a noului an sunt așteptate temperaturi în jurul celor normale pentru începutul lui ianuarie, mai precizează reprezentantul ANM. Izolat, la munte și în centrul țării va ninge, iar în estul țării este așteptată lapovița.

În 1 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 8 grade, iar cele minime între -9 și 0 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. Mai cald va fi tot în zona de sud a țării. Joi, în a doua zi a noului an, maximele se vor încadra în general între 0 și 5 grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între -8 și 0 grade, mai coborâte în depresiuni. Noaptea și dimineața, în zonele joase de relief, pe arii restrânse, vor fi condiții de ceață.





În București, în ultima zi a anului 2019 regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale. Temperaturile maxime vor atinge 5-6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 0 grade. În prima zi a noului an, în Capitală, temperaturile vor fi, în continuare, în jurul celor normale pentru începutul lunii ianuarie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în prima parte a intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. "Maxima pe data de 1 ianuarie va fi de 6-7 grade, iar minima se va situa în jurul a -4 grade. Iar pentru a doua zi a noului an, vremea va fi normală sub aspect termic, un cer variabil, un vânt slab și moderat, o maximă în jur de 5 grade și o minimă de -4, -2 grade”, mai spune sursa citată.