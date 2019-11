Huawei România se declară „surprinsă” și „profund îngrijorată”, după ce deputatul Pavel Popescu a acuzat „tentative de intimidare” din partea companiei

„Huawei dorește să își exprime profunda îngrijorare în urma luării la cunoștință a mesajului postat de dl. deputat Pavel Popescu pe contul său de Facebook, în seara zilei de 21 noiembrie, mesaj în care s-au făcut referiri directe la companie”, a precizat compania, într-o declarație de presă publicată vineri.„Huawei se declară surprinsă că domnul Popescu a formulat astfel de declarații controversate acum, ca și în trecut”, adaugă compania, care a precizat că l-a invitat pe deputatul PNL la o întâlnire „de clarificare a aspectelor ridicate în cadrul postării sale, ca și a oricărei alte preocupări legate de activitatea companiei”.„Compania noastră are o politică de toleranță zero față de un astfel de comportament precum cel descris de domnul deputat Pavel Popescu. Mai mult, Huawei a implementat standarde stricte de etică și conformitate, respectate de toți angajații și partenerii de afaceri.(...)Intenția noastră este să prevenim ca informații incorecte să ajungă în spațiul public.Dorim să îi informăm și să îi asigurăm pe cititorii dumneavoastră de transparența și deschiderea deplină a Huawei pentru dialog cu orice parte interesată”, se mai arată în poziția Huawei România.Deputatul PNL Pavel Popescu a acuzat joi seara „tentative de intimidare” la adresa sa din partea companiei Huawei . Într-un mesaj postat joi seară pagina sa de Facebook, liberalul a atenționat Huawei că este „un demnitar al statului român” și că, „dacă au ceva de discutat, să mă contacteze direct”.„Amintesc firmei HUAWEI că sunt un ales, demnitar al statului român. Le solicit să înceteze orice tentativă de intimidare directă sau indirectă la adresa mea. Dacă au ceva de discutat, să mă contacteze”, este mesajul postat de Pavel Popescu pe pagina sa oficială de Facebook.Contactat de HotNews.ro, Pavel Popescu a spus că este vorba despre "mesaje indirecte, interesându-se de interesele mele pe subiectul 5G". "Și da, am interese: securitatea cetățenilor români în contextul unei schimbări majore după implementarea acestei tehnologii", a mai spus Popescu. Acesta a precizat că va verifica "dacă superiorii lor știu acest lucru".