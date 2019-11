Ludovic Orban le-a promis primarilor sprijin pentru asigurarea cheltuielilor până la sfârșitul anului

Membrii AOR au solicitat, în repetate rânduri, discuții cu premierul, chiar și înainte de instalarea Guvernului Orban, atrăgând atenția că sunt probleme mari în ceea ce privește asigurarea funcționării până la finalul anului.





„A fost o discuție aplicată, în care dorințele noastre au fost puse în practică, în sensul că orașele care nu au reușit să aibă bani până la sfârșitul anului vor primi. Promisiunile pentru anul viitor sunt destul de bune, în sensul că în noul exercițiu financiar cotele pe care le-am cerut, 1.200 – 1.250, vor fi puse în aplicare”, a declarat, marți, la ieșirea de la discuțiile cu premierul Ludovic Orban, primarul din Hârșova, Ionel Chiriță, membru AOR.Întrebat dacă primăriile au în prezent bani pentru a acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului, primarul din Balș, județul Olt, Mădălin Teodosescu, a declarat că sunt localități unde și după rectificare au un buget minim de funcționare.„Noi avem 25 de orașe, care și după rectificare au un buget minim de funcționare de sub 1.000 de lei de locuitor și avem promisiunea fermă a primului ministru că în cadrul celei de-a doua rectificări niciunul dintre cele 25 nu va fi sub această sumă de 1.000 de lei de locuitor. În afară de asta, pregătim o discuție cu ministrul de Finanțe pentru bugetul anului viitor și aici avem asigurat că se va avea în vedere faptul că orașele, municipiile reședință de județ, municipiile în general, dar și unele comune au servicii cu care deservesc și localitățile din jur. Avem promisiunea fermă că Guvernul va susține co-finanțarea și cheltuielile neeligibile pentru acele UAT-uri, comune, județe și municipii, care nu vor dispune de banii necesari pentru atragerea fondurilor europene”, a spus membrul AOR din Balș.Acesta a precizat că nu are cunoștință de ce sumă este nevoie pentru ca primăriile să încheie anul cu bine, acest lucru urmând să fie stabilit după discuția cu ministrul de Finanțe.„Asta va reieși din discuția cu ministrul Finanțelor pe simularea care se va face, astfel încât, așa cum vă spuneam, cele 25 de orașe să ajungă la 1.000 de lei per locuitor, iar orașele aflate în criză, care nu își pot permite decontarea cheltuielilor, vor beneficia de un sprijin clar pentru a putea să avem școli încălzite, pentru a avea iluminat public nocturn asigurat, pentru a putea suporta cheltuieli cu gaze, apă, cu electricitate pentru funcționarea atât a primăriei, cât și a instituțiilor din subordine”, a mai spus Teodosescu.