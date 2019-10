Cine este Ionuț Stroe, propus Ministru al Tineretului și Sportului în cabinetul Ludovic Orban

​​Ionuț-Marian Stroe este propunerea lui Ludovic Orban pentru funcția de Ministru al Tineretului și Sportului. Născut pe 23 septembrie 1979, Stroe este deputat, reprezentând județul Dolj, din partea Partidului Național Liberal.







Ionuț Stroe este membru al PNL din anul 2001, el fiind ales deputat în circumscripția electorală nr.17 din Dolj (validat pe 21 decembrie 2016).







Între anii 2004 și 2008 el a fost ales Consilier Municipal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova. A fost Președinte PNL Craiova, iar între anii 2015-2016 a fost Purtător de cuvânt al partidului pe care îl reprezintă.





Studii





A absolvit Colegiul Național Carol I, iar în anul 2003 a terminat Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică - Secția Calculatoare - Limba Engleză, din cadrul Universității din Craiova.







A obținut licența de inginer IT&C. A fost angajat ca specialist IT în mai multe companii. Între 2004 și 2005 a fost angajat la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.





În anul 2005 a fost angajat ca Director la Direcția Județeană pentru Tineret Dolj, iar în anul 2007 a devenit Directorul Direcției de Programe Recreative și Divertisment pentru Tineret din cadrul Autorității Naționale pentru Tineret.





În perioada 2009-2013 a studiat Dreptul la Universitatea din Craiova, iar în 2014 a obținut cea de-a doua diplomă de master (domeniul - Drepturile Omului, la Facultatea de Sociologie a Universității din Craiova).







Alte legislaturi





A fost ales prima dată ca deputat în 2008, reprezentând județul Dolj. A făcut parte din Comisia pentru Educație, Știință, Tineret și Sport până în anul 2011. După acest episod, a devenit membru al Comisiei de Politică Externă.







A fost ales deputat în aceeași circumscripție electorală și în 2012 și 2016. În prezent, este membru în Comisia pentru Drepturile Omului, culte și problemele minorităților naționale (din februarie 2017).







Comisii permanente

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (din mai 2018) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (feb. 2017 - mai 2018) Comisia pentru muncă şi protecţie socială (până în feb. 2017)

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei



Începând din 2009, Stroe a făcut parte din delegația României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Apoi, între 2012 și 2016 a fost președintele delegației române și Vice-președinte al APCE.







În ianuarie 2014 a fost ales vice-președinte al delegației ALDE, iar când PNL s-a alăturat Partidului Popular European, a fost ales vice-președinte al delegației PPE la APCE.







În prezent, Ionuț Stroe este membru al Comisiei pentru Migrație, Refugiați și Persoane Strămutate, Comisiei de Monitorizare, precum și Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă.







Motto-ul pe care îl are pe contul personal de Facebook





"I hope people remember me as a good and decent man. And if they do, then that's success"





Ce a postat Ionuț Stroe pe Facebook după remiza dintre România și Norvegia







"Singurul regret după seara de azi este că nu am jucat în toate meciurile de calificare cu Alexandru Mitriță. E incredibil cum a fost practic interzis la națională de Contra, mai mult de 6 luni. Avem sau nu antrenor bun?"