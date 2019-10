Ana Birchall neagă că ar fi clasificat raportul MCV: „Procedura a fost exact ca în anii trecuți”

„Regret faptul în care unii reprezentanți CSM au înțeles să răspundă invitației MJ, cu atât mai mult cu cât se știa de marți, pentru că eu am informat membrii CSM că în acest sfârșit de săptămână vom primii draftul raportului MCV pe marginea căruia putem formula eventuale observații. Și vineri seara și toată ziua de sâmbătă eu și colegii mei din MJ am fost la muncă așa cum este firesc în astfel de situații”, a mai spus Ana Birchall.