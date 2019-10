VIDEO Pelicula poloneză ”Acid Rain” a câștigat marele premiu la Festivalul Internaţional de Film de Animaţie Animest de la București

Premiul a răsplătit de capacitatea filmului de ,,a-i însoți pe spectatori în mai multe călătorii simultane, într-o manieră hiper-artistică și într-un ritm remarcabil’’, arată organizatorii, potrivit Mediafax.Juriul a fost format din artistul canadian Robert Valley, invitat special al ediției, cineasta Sara Koppel, cunoscută pentru animațiile erotice pe care le desenează manual, și producătorul Richard Van Den Boom, co-fondator al studioului de animație Papy 3D.Premiul a fost oferit de Institutul Cultural Român, iar odată cu această distincție, scurtmetrajul lansat anul acesta la Sundance se va înscrie automat pe lista lungă de nominalizări la premiul Oscar, votată de membrii Academiei Americane de Film.Animest este singurul festival de film din România care propune filme pentru Oscar, începând din 2017. Aceiași trei jurați au desemnat și filmul câștigător al competiției de Film Studențesc. Scurtmetrajul francez ”Hors de l’eau”, semnat de Simon Duong Van Huyen, Joël Durand, Thibault Leclercq, Valentin Lucas și Andrei Sitari i-a impresionat prin ,,îmbinarea perspectivei subiective cu stilul sofisticat al animației’’.O Mențiune Specială i-a fost acordată regizoarei Barbora Halířová, creatoarea scurtmetrajului ”Hide N Seek”, o poveste despre curgerea şi percepţia timpului, deghizată într-un joc de-a v-aţi ascunselea. ,,Am urmărit 92 de filme și multe dintre ele au fost absolut uimitoare. A fost greu să alegem un singur câștigător, așa că am decis să oferim o mențiune pentru design-ul extraordinar al filmului și pentru modul în care ilustrează tinerețea.’’, a atătat justificarea juriului prezent sâmbătă seară la Ceremonia de decernare a premiilor, găzduită de Cinemateca Eforie.”Away”, realizat în întregime de Gints Zilbalodis, un artist lituanian în vârstă de numai 25 de ani, a fost desemnat Cel mai bun Lungmetraj al acestei ediții.Juriul format din Jürgen Hagler, directorul festivalului Ars Electronica, artista Sarah Van Den Boom, recent nominalizată la premiile César și Janno Põldma, un reprezentant de top al animației estoniene, a apreciat ,,echilibrul de forțe dintre estetica filmului și povestea evocată’’, afirmându-și totodată intenția de a încuraja cineaștii să ,,împingă granițele convenționalului și să-și înfrângă teama de obstacole’’.Același juriu a acordat și Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj românesc de animație filmului Opinci, semnat de Anton și Damian Groves. Inspirată din călătoria fabuloasă a unui român în jurul Pământului, povestea s-a remarcat prin ,,stilul vizual original și prin subiectul impresionant’’.Cel mai popular film al ediției a fost desemnat, în urma voturilor exprimate de spectatorii Animest, ”Memorable”.”O fermecătoare metaforă despre dizolvarea memoriei cauzată de înaintarea în vârstă, producția franceză regizată de Bruno Collet a fost distinsă cu Premiul Publicului la cea de-a 14-a ediție Animest”, au explicat organizatorii.În secțiunea Music Video, jurizată de artista mexicană Aria Covamonas, artistul muzical Alexandru Burcea (Golan) și Gilda Comârzan –realizatoare și producătoare Radio Guerrilla, premiul i-a fost oferit videoclipului ”Your Eyes, Will I Ever”, în regia francezului Félicien Colmet Daâge.