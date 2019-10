​VIDEO Noul șef al PSD Cluj, după o scrisoare de protest a jurnaliștilor: „Sunt niște boschetari de presă” / „Tare triști sunteți, bă, nici un copil nu sunteți în stare să faceți”

Asociația Profesioniștilor de Presă - Cluj a a lansat o scrisoare de protest față de comportamentul și limbajul extrem de vulgar pe care noul președinte interimar al PSD Cluj l-a folosit constant în spațiul public la adresa altor jurnaliști clujeni. (scrisoarea AICI Răspunsul lui Liviu Alexa a venit prin intermediul unui live pe Facebook, în timp ce era la volan, și în care îi atacă virulent pe semnatarii scrisorii pe care îi numește „papagali de presă”, „boschetari de presă”, îi face analfabeți, iar despre doi dintre ei spune nu sunt în stare să facă nici un copil.„​De dimineață marea asociație a papagalior de presă din Cluj, compusă din boschetari, degeaba vă supărați, sunt niște boschetari de presă, Lungu le zice așa, au trimis doamnei Viorica Dăncilă o scrisoare deschisă, văleu, despre nesimțitul de Alexa care vorbește ca un măgar și-i jignește pe jurnaliști. Băi, nene, care jurnaliști? Eu sunt jurnalist. Probabil dna Dăncilă a aruncat-o la gunoi, eu am fost curios să o citesc să văd la ce se referă și dați-mi voie să vă spun că după ce am lecturat-o și am corectat-o cu pixul roșu, cum m-a învățat pe mine doamna Stele Todea, profesoara mea de franceză, să corectez greșelile analfabeților, am vrut să mă sinucid. Am vrut să mă mă sinucid pentru că mi-am dat seama că oamenii ăștia atât de realizați pur și simplu mă detestă. Numai că m-am gândit că am o carieră în spate, am un copil în brațe ceea ce de exemplu Fernoagă sau Șoica nu au. Tare triști sunteți, bă, nici un copil nu sunteți în stare să faceți”, a spus Liviu Alexa.