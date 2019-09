[P] Business-ul nostru este reușita lor/ Centrul de Engleză din București cu promovabilitate 100% la examenele Cambridge si Ielts

"Cred în puterea limbii engleze de a transforma visele fiecărui copil, adolescent sau adult în realitate. Cunoașterea limbii engleze vine la pachet cu o mai bună încredere de sine, dezinvoltură, curaj. Joburile actuale deja implică multă engleză, studiul în străinatate e din ce în ce mai accesibil, călătoriile în afara țării nu mai sunt un lux, așa că în lumea de mâine engleza pare să fie nenegociabilă", menționează fondatoarea Mirela Ursu.Evoluția cifrei de afaceri este în continuă ascensiune de la an la an, profitul fiind în permanență reinvestit în facilitățile sediului și în creșterea calității cursurilor. Una dintre preocupările principale este stabilitatea mediului în care copiii se dezvoltă și învață, de aceea profesorii din centru sunt dedicați misiunii pe care o presupune tot ceea ce înseamnă limba engleză și dezvoltarea personală a cursanților.La Flying Colours sunt organizate grupe de studiu în funcție de vârstă și nivel de limbă: grupe pentru preșcolari (4-6 ani), copii (clasele 1-4 și clasele 5-8), adolescenți (9-12) și adulți. Centrul este partener British Council în pregătirea pentru examenele Cambridge și IELTS și Centru Oficial de Pregătire și Pretestare pentru examenele Cambridge - recunoscut de Cambridge English.Formăm grupe de maxim 10 cursanți, suficient de puțini încât să fie timp pentru toți, suficient de mulți încât să creăm cursuri interactive. Credem că mediul de învățare al limbii engleze este bine să fie cât mai aproape de cel autentic. De aceea cursurile noastre se desfășoară exclusiv în engleză, cu accent pe comunicare și interacțiune naturală în engleză.Copiii și adolescenții sunt pregătiți în stilul Flying Colours, cu accent pe interactivitate și comunicare doar în engleză, sau pe scurt spus: engleza învățată altfel decât la școală. Mediul și modul de învățare sunt extrem de prietenoase, Centrul de engleză Flying Colours se mândrește cu faptul că toți cursanții pregătiți aici au promovat cu brio examenele Cambridge, IELTS și TOEFL. Succesul aici este practic, garantat, iar rețeta nu e deloc secretă:Se merge pe modelul vestic, în care se externalizează activitățile conexe, precum cele ce țin de contabilitate, mentenanță IT, marketing astfel încât se asigură concentrarea pe subiectul de interes: dezvoltarea prin limba engleză a cursanților. În prezent, compania se consolidează. În viitorul apropiat va fi abordată și zona de Responsabilitate Socială, pentru că s-a atins nivelul de maturitate la care businessul poate susține astfel de inițiative."Sunt antreprenor, profesor, mamă și soție în același timp. Astfel percep perspective diferite și cred că limba engleză este un mijloc în dezvoltarea personală a copiilor noștri și a noastră, ca adulți. Engleza ne deschide uși și oportunități pe care altfel nu le-am putea avea.Principalul scop al educației este să-i înveți pe copii să gândească - critic, logic, analitic, sintetic etc. Să dezvolți inteligența, fără a uita de valorile ce-i conduc în viață, înseamnă de fapt că ai reușit. Și poți avea satisfacția unui modest creator de personalități", declară Mirela Ursu.Mirela Ursu este antreprenor și profesor de limba engleză cu 20 de ani experiență în educație, conectată la tot ce este nou prin bursele de specialitate absolvite la Oxford, Strasbourg, Londra și certificată în Resurse Umane, dezvoltarea potențialului uman. Are peste 40 cursuri de specializate pe educație și este autoare de manuale auxiliare de engleză.