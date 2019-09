Contre între Birchall și judecătoarele Savonea și Baltag, în plenul CSM. Birchall: Sunt concluzii majoritare care nu susțin Secția specială / Baltag: Vă permiteți să aduceți în plen concluzii care nu sunt definitive

Mai mulți magistrați au cerut în plenul ședinței de marți a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) amânarea validării concursului de numire a Adinei Florea la conducerea Secției de anchetare a magistraților. În ședința CSM au existat replici acide între ministrul Justiției, Ana Birchall și judecătoarea Gabriela Baltag, după ce Birchall a spus că concluziile preliminare ale grupului de la Ministerul Justiției nu susțin funcționarea în acestă formă a secției speciale.

Judecătoarea Andreea Chiș a cerut amânarea validării rezultatului concursului pentru funcția de procuror-șef al Secției de anchetare a magistraților, motivând că membrii CSM nu au avut la dispoziție fișele de notare a candidaților sau baremul de notare.

"Ni se cere să validăm un concurs fără să avem acces la actele care au stat la baza acestui concurs. (...) Nu știm dacă există fișe de notare, care este baremul, am văzut doar procesul-verbal. Solicit să amânați și să ne puneți la dispoziție aceste acte pentru că nu avem cum să validăm acest concurs în orb", a afirmat judecătoarea Chiș.

"Dacă membrii CSM doreau date suplimentare, puteau face până acum o solicitare să li se pună la dispoziție. Regulamentul nu prevede", a fost replica președintelui CSM, Lia Savonea.

O solicitare de amânare a fost formulată și de Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP), până la o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în procesul deschis de mai multe instanțe din România care au contestat înființarea acestei structuri de parchet.

Ministrul Justiției a intervenit și a vorbit despre analizarea rapoartelor GRECO și Comisiei de la Veneția și despre concluziile grupului de lucru format la Ministerul Justiției, atrăgând atenția că CSM nu a transmis punctul de vedere cerut în acest sens.

"Această analiză va fi definitivată, sper, în maximum două săptămâni și așteptăm punctul de vedere al CSM", a afirmat ministrul Justiției.

"Nu putem analiza rapoartele acestea, să păstram ordinea de zi. (...) Nu cred că ne interesează în acest moment. Doamna ministru își permite să facă discuții pe o temă care nu este pe ordinea de zi", a replicat judecătoarea Gabriela Baltag.

"Noi înțelegem altceva prin grup de lucru", a spus și Lia Savonea.

Ministrul Ana Birchall a continuat, atrăgând atenția că în aceste zile se redactează următorul raport MCV: "Vă învederez că în aceste zile se redactează următorul raport MCV. Acest grup de lucru instituit transparent la nivelul Ministerului Justiției a cerut puncte de vedere de la toate instituțiile și asociațiile profesionale. S-au desprins două concluzii majoritare. Doar vă informez că aceste concluzii majoritare nu susțin functionarea SIIJ în actuala formă. Nu omorâți purtatorul de mesaj. Consider ca e obligatoriu să ne așezăm la masă, să analizăm aceste două concluzii și să decidem ce trebuie să facem pe viitor. Iarăși am început un plen pe chestiuni care nu își au locul".

Birchall le-a mai spus celor din CSM că au în ea un "partener".

"Doamna ministru, eu nu vreau sa am în dumneavoastră un partener. Un judecător nu are ce căuta în barcă cu ministrul. În calitate de mesager, v-ați permis să puneți in plenul CSM concluzii aproape definitive, deși mai devreme ați spus ca nu ați primit punctul de vedere al CSM", a replicat judecătoarea Baltag.