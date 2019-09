​DOCUMENT Situația în care a ajuns o instituție-cheie în apărarea intereselor țării: angajați cu experiență juridică la spălătorie auto, cu pregătire de farmacist veterinar ori calitate de dactilograf, la Agentul Guvernamental la CEDO

România la CEDO cu angajați cu competențe de dactilograf sau cu experință juridică la spălătorie auto

În raportul de activitate al instituției Agentului guvernamental la CEDO, pe 14 pagini, datat 5 iulie 2019, Mocanu se plângea că procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat o anchetă penală privind observațiile depuse la CEDO de agentul guvernamental în procesul în care fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a dat statul român în judecată. Reamintim că HotNews.ro a constatat, consultând documentele oficiale depuse de agentul guvernamental al României la CEDO, că Viorel Mocanu a depus o serie observații în dosarul Dragnea contra Românie i care au fost ulterior folosite ca favorabile de către avocatul liderului PSD de atunci.Ulterior, susre judiciare au declarat pentru HotNews că DNA a deschis investigații privind poziția exprimată de Mocanu la CEDO, contrară celei susținute până atunci de fostul agent guvernamental la Curtea de la Strasbourg, Catrinel Brumar.„(...) Direcția Națională Anticorupție și-a arogat competența de a efectua în mod neconstituțional o anchetă penală într-un domeniu ce excedează cadrului legal, în contextul poziției pe care am adoptat-o în cauza Kovesi împotriva României. Astfel, dl. procuror Marius Bulancea, șef al Secției a II a din cadrul DNA și fost consilier al reclamantei Laura Codruța Kovesi, a solicitat copiile mai multor dosare recent comunicate Guvernului (Dragnea împotriva României, Bud și Labina împotriva României, Tartoussi împotriva României, Iancu împotriva României) și care se află încă în etapa de analiză pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului. Această acțiune a DNA afectează desfășurarea activității DAG (Direcția Agentului Guvernamental la CEDO - n.r.) în plan administrativ și are drept consecință împiedicarea subsemnatului de a-mi exercita atribuțiile” - se plângea Mocanu în raportul adresat Vicoricăi Dăncilă în iulie 2019.„Or, procedând la anchetarea oportunității, a circumstanțelor și a împrejurărilor adoptării unei poziții procesuale a Guvernului (...), reprezentanții Ministerului Public - DNA au uzurpat unele dintre competențele Guvernului, prin MAE, fapt care conduce la apariția unui conflict juridic de natură constituțională, cu consecința creării unui blocaj in activitatea Direcției” - mai susținea Viorel Mocanu.„În aceste condiții,- se mai arată în raportul de activitate al lui Mocanu la MAE.Între timp, Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, o instituție de parchet controversată, a început investigații față de ancheta DNA în cazul lui Mocanu și al acțiunilor sale la CEDO în procesul Dragnea contra României.Potrivit surselor judiciare consultate de HotNews.ro, luni, 22 iulie , Viorel Mocanu, pe atunci secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe, a fost la sediul Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. O zi după aceea, procuroarea SIIJ Adina Florea a cerut de la DNA documentele din dosarul care l-ar privi pe Mocanu, în chestiunea poziției României la CEDO în cauza Dragnea contra României, au precizat sursele.În raportul către Dăncilă, agentul guvernamental la CEDO (pe atunci în funcție) se plângea și de „furnizarea sistematică a unor informații de natură profesională (cele mai multe nereale) de către unii angajați, sub forma unor destăinuiri ale unor < >” ., mai spunea Mocanu în raportul său către Dăncilă.Viorel Mocanu a mai afirmat că unii dintre subalternii săi nu aveau pregătirea necesară funcțiilor, una dintre angajate provenind direct de pe un post de consilier juridic al unor spălătorii auto:„Din analiza dosarelor profesionale rezultă că majoritatea persoanelor angajate/detașate la DAG au mai puțin de an experiență, nerelevantă pentru domeniul de activitate al instituției, fie că vorbim de, fie că vorbim de proaspăt absolvenți de drept (cum este cazul Sandrei Avram, detașată de la o)”.„Mai mult decât atât, se remarcă prioritatea acordată pentru angajarea de studenți (veniți inițial in stagii de practică în anul II, III de studii) și repartizarea unor lucrări de complexitate superioară acestora, deșiCa dovadă, activitatea referenților se limitează în mod strict la traducerea unor informații și la compilarea acestora, fără a exista un aport personal printr-o activitate de analiză, sinteză, conceptualizare și emitere a unei opinii juridice cu privire la cauza atribuită. În lipsa decelării unei strategii de abordare a poziției procesuale, singura viziune a referenților este aceea de a respinge din principiu soluționarea pe cale amiabilă, judecându-se chiar și în absența unor argumente valide”, a mai afirmat Mocanu în raportul din 5 iulie 2019.El a mai acuzat-o și pe fosta agentă guvernamentală la CEDO, Catrinel Brumar, că era informată, încă din 2014, cu privire la „această succesiune a deciziilor greșite de management”, care „Printre cauzele aflate în lucru la Agentul guvenamental la CEDO se numără

