Valentin Iordache (Aeroporturi Bucureşti): „Un pasager care vine cu două ore înainte pe aeroport nu are cum să rateze avionul”

"În continuare, sunt aglomerări pe aeroport, dar atât la punctele de control de securitate, cât şi la cele de control de frontieră există personal suficient şi chiar dacă se formează cozi, se mişcă repede. Aş putea să spun că nu chiar acelaşi lucru se întâmplă în zona de check-in, gestionată direct de către companiile aeriene. Noi punem la dispoziţie ghişeele şi benzile de bagaje, dar numărul de ghişee deschise şi personalul aferent este alocat de către agenţii de handling care lucrează direct pentru companiile aeriene. De aceea, atunci când la aceleaşi ghişee sunt procesate mai multe curse pot să apară cozi care să dureze ceva mai mult. Noi am făcut un calcul şi în mod normal un pasager care vine cu două ore înainte de zbor nu are cum să rateze avionul decât dacă după formalităţile de check-in acesta rămâne în zona publică mai mult timp şi nu mai are timp să treacă ulterior prin celelalte formalităţi", a spus Iordache, prezent la cea de-a XI-a ediţie a Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition - BIAS 2019, ce are loc pe Aeroportul Băneasa din Capitală.Acesta a subliniat că timpii de aşteptare la punctul de frontieră sau controlul de securitate nu are cum să depăşească 20 de minute, în 95% dintre cazuri. "Deci, cele două ore sunt arhisuficiente, cu condiţia ca la ghişeele de check-in să fie suficient personal. Altfel, după ce se trece de check-in, într-o oră nu au cum să nu ajungi la poarta de îmbarcare", a completat reprezentantul CNAB.În ceea ce priveşte investiţiile avute în vedere pentru extinderea Aeroportului Internaţional Henri Coandă, Valentin Iorfache a precizat că, în prezent, sunt alocaţi bani din bugetul Ministerului Transporturilor pentru exproprieri, iar după emiterea unei Hotărâri de Guvern vor fi demarate licitaţiile pentru proiectare şi execuţie a noii infrastructuri."E clar că este necesară o dezvoltare a infrastructurii (pe Aerportul Internaţional Henri Coandă, n.r.), dar aceasta nu se va putea face într-un termen foarte scurt. În momentul de faţă au fost alocaţi bani pentru expropriere la bugetul Ministerului Transporturilor, deci nu mai aşteptăm decât emiterea Hotărârii de Guvern pentru exproprierea terenurilor pentru programul de dezvoltare a infrastructurii la Aeroportul Henri Coandă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că urmează imediat licitaţiile pentru proiectare şi execuţie a noii infrastructuri de terminal, dar nu numai acolo, ci şi platforme, căi de rulare, parcări auto, turn de control, hangare speciale pentru echipamentele de deszăpezire. Este o investiţie foarte mare, de aproape un miliard de euro, care practic va dubla în câţiva ani capacitatea ce procesare a Aeroportului Henri Coandă. Până atunci, însă, în termen foarte scurt urmează să primim un set de ghişee de frontieră care vor veni să le completeze pe cele existente, astfel încât să se micşoreze semnificativ cozile la aşteptare, pentru că traficul e în creştere. De asemenea, pentru fluxul de plecări, aşteptăm să fie livrate către Poliţia de Frontieră, şi ulterior să le instalăm împreună, porţile de control automate a documentelor, pentru cei care deţin paşapoarte biometrice", a explicat purtătorul de cuvânt al CNAB.Potrivit datelor oferite de către Iordache, în lunile de vârf din acest an (iunie, iulie, august, septembrie) estimările privind numărul de pasageri care tranzitează cel mai mare aeroport al României va depăşi 1,5 milioane.