Cazul Sorina. Procuroarea care a luat-o pe fată de la asistenta maternală, cercetată disciplinar / Inspecția judiciară propune suspendarea acesteia

Procurorul Maria Pițurcă, care a intervenit în cazul fetiței de 8 ani din Mehedinți luată cu forța de la locuința unei foste asistente maternale, este cercetată disciplinat de către Inspecția Judiciară (IJ), care o acuză de "manifestări ce dăunează prestigiului justiției". De asemenea, Inspecția propune suspendarea procurorului, până la finalizarea anchetei.

Inspecția Judiciară a anunțat marți, într-un comunicat transmis HotNews.ro, că direcţia de inspecţie pentru procurori a dispus începerea cercetării disciplinare a procurorului maria Pițurcă de la Parchetul Curții de Apel Craiova.

Inspectorii judiciari o acuză pe procuroare de "manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu" şi de "exercitare a funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”.

De asemenea, inspectorii au înaintat Secţiei pentru procurori în materie disciplinară propunerea de suspendare din funcţie a procurorului până la finalizarea procedurii disciplinare.





Procurorul Maria Piţurcă de la Parchetul Curții de Apel Craiova a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din casa fostei asistente maternale din Baia de Aramă care a avut-o în grijă, iar pe imaginile filmate de familia asistentei maternale se poate vedea cum copila ţipă şi încearcă să scape de procuroare, care la un moment dat o ia în brațe pentru a o duce la mașină.

Procurorul general Bogdan Licu a dispus verificări la Parchetul Curții de Apel Craiova privind modul în care procuroarea a intervenit și a făcut percheziția domiciliară. Totodată, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat Inspecția Judiciară pentru a face cercetări în cazul procuroarei, în condițiile în care pe imaginile filmate de asistenții maternali și apărute în spațiul public se poate vedea cum, la un moment dat, procuroarea a târât-o pe Sorina, care refuza să plece cu ea."Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, spunea Maria Piţurcă, în apărarea sa.