Ion Caramitru (Teatrul Național): Abia aştept corpul de control al ministrului Culturii

Managerul Teatrului Naţional din Bucureşti (TNB), Ion Caramitru, a declarat că abia aşteaptă corpul de control al ministrului Culturii, transmite Agerpres.





Caramitru, care a participat duminică la protestul artiştilor din Piaţa Victoriei, a fost întrebat de jurnalişti cum comentează faptul că ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Daniel Breaz, a declarat că va trimite corpul de control la TNB. "Abia îl aştept. De altfel, domnul ministru are toate documentele pe masă, pentru că noi trimitem lună de lună tot ce se mişcă din punct de vedere financiar - nu numai noi, toate instituţiile - iar evaluarea managementului a fost făcută recent şi nota este aproape zece", a răspuns directorul Naţionalului.





Caramitru a spus că a fost ministru al Culturii patru ani şi că şi-a dat demisia de două ori pentru probleme de buget, iar acesta a venit după demisia sa, deci convingerea lui e că sunt bani pentru cultură.





"Aştept întâlnirea cu primul-ministru, pe care am cerut-o în numele tuturor acestor instituţii cu care împreună am fost la ministrul Culturii pe 23 iunie. Nu sunt în conflict cu ministrul Culturii, am fost şi am cerut toţi care am fost să fim parteneri, pentru că ministrul e obligat să ţină cont de funcţionarea măcar minimal corectă a acestor instituţii, el e responsabilul. Scăderile acestea au venit de la Ministerul de Finanţe (...), hotărârile se iau în plenul Guvernului şi acolo dânsul avea toată puterea să se opună. (...) Miercuri am fost convocaţi la Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor pentru audiere şi mergem toţi, vreo 20 de manageri", a afirmat Caramitru.





Potrivit acestuia, TNB are cele mai mari încasări din ţară.





Întrebat de jurnalişti referitor la tehnicienii de la TNB care vor fi daţi afară, Caramitru a precizat că 54 de oameni pleacă în şomaj de mâine, 1 iulie.





"Toate instituţiile care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii au primit scăderi de buget la capitolul Bunuri şi servicii", a menţionat el.





Directorul TNB a adăugat că aceşti 54 de oameni nu sunt salariaţii propriu-zişi ai teatrului. "Sunt veniţi - să zicem - într-un fel de colaborare, dar conform legii suntem obligaţi să le plătim salariul la fel de mare, dar nu din capitolul Cheltuieli de personal pentru salarizare, ci din capitolul Bunuri şi servicii", a explicat Caramitru. El a spus că, dacă s-ar "primi aceste posturi pe teatru", ar costa mai puţin, s-ar face economie.





Caramitru a declarat că în 2005 TNB avea trei săli şi 500 de angajaţi, iar în prezent - şapte săli şi 480 de angajaţi. El a adăugat că nevoia de personal ar fi de 650 de oameni.