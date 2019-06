VIDEO Scările Universității Cuza din Iași, vopsite în roșu în semn de protest față de rectorul Tudorel Toader: Acest personaj sinistru este creatorul multor elemente cu efecte dezastruoase pentru societate

O nouă manifestație a avut loc vineri în fața Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași împotriva rectorului Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, protestatarii susținând că "acest personaj sinistru este creatorul multor elemente cu efecte dezastruoase pentru societatea românească și pentru justiție". De această dată, protestatarii au aruncat cu vopsea roșie pe treptele instituţiei.

Cei câțiva manifestanți au aruncat cu vopsea roșie pe scăriele universității, fiind legitimați de către polițiști.

"Am bătut 400 de kilometri ca să ii spunem domnului Tudorel că nu are ce căuta aici. Suntem din București. Am venit să îi transmitem un mesaj așa cum știm noi mai bine, să îi arătăm că sângele victimelor recursului compensatoriu e în mâinile lui și că în momentul de față el nu e capabil și nu are dreptul să îi învețe pe alții să facă justiție”, a spus unul dintre protestatari.

Protestul cu “sânge” a fost organizat de ONG-ul "Evoluție în instituție".

"Si tu esti victima lui Tudorel? Chiar dacă nu mai este ministru al justiției, acest personaj sinistru este creatorul multor elemente cu efecte dezastruoase pentru societatea romanească și pentru justiție. Acest om, deghizat în apărătorul statului de drept, fost judecător CCR și actual rector al Facultății de Drept din Iași, a făcut posibil eliberarea multor criminali și violatori din penitenciare, fără existența unui studiu de impact și a unui proces de integrare a lor în societate", este mesajul inițiatorilor protestului.

Ei spun că tot Tudorel Toader este "creatorul" vestitei Secții Speciale, "acest instrument prin care magistrații incomozi puterii actuale erau chemați pentru a fi intimidați și hărțuiți", iar "cu ajutorul expertizei lui ca fost judecător CCR actuala putere a putut măcelări și viola codurile penale".

Reîntors la Universitate după demiterea din Guvern, rectorul Tudorel Toader ar fi preferat varianta concursului, potrivit unor surse citate de Newsweek. Profesori și studenți de la „Cuza” l-au criticat pe Toader pentru prestația în fruntea Ministerului Justiției, cerându-i demisia. Totuși, după revenirea acestuia la Iași, ostilitatea pare să se fi păstrat doar în rândul studenților care au fost fost acuzați că proiectează o imagine falsă asupra universității.





Tudorel Toader poate candida pentru un nou mandat de rector, între 2020 și 2024, pe care îl poate obține dacă va trece testul votului.