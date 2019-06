În țara pe care PSD se lăuda că a "scos-o din noroaie", delegația ministrului Apelor a rămas împotmolită cu mașina în nămol/ Ministrul a împins autoturismul blocat

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a mers, marți, în satul Corod, din județul Galați, unde au avut loc inundații, iar când delegația era pe drumul spre malul pârâului care s-a revărsat, una dintre mașini a rămas blocată în noroi. Deneș și primarul au împins vehiculul.

Ministrul Apelor a inspectat localitatea Corod, unde au avut loc inundații, după ce un pârâu s-a revărsat. El a vrut să supravegheze modul în care sunt evaluate pagubele din gospodării și din zonele agricole, pentru ca, în funcție de rezultatele evaluărilor, oamenii să primească ajutoare de la stat.

În timpul vizitei, una dintre mașinile din convoiul demnitarului a rămas blocată în noroi. Deneș, ajutat de primarul comunei și de alți oameni, a împins autoturismul.

În timp ce ministrul vizita satul gălățean, localnicii încercau să scoată noroiul din case.

"Acum strângem, curățăm. A fost multă apă, până aici, sus. Apa a venit în două reprize, ne-am speriat tare. Am stat în prispă, dacă venea mai tare ne urcam în pod, urcam în pod cu scara”, a povestit o localnică, citată de Mediafax.





Primarul comunei inundate i s-a plâns ministrului spunându-i că autoritățile centrale nu au făcut nimic pentru a preîntâmpina producerea inundațiilor în zonă, deși comuna a fost lovită și în urmă cu șase ani de două inundații puternice. De atunci, singurele lucrări de apărare au fost făcute cu banii comunității.

"O mare parte din locuitorii comunei Corod pleacă în străinătate. Noi nu suntem capabili să le oferim o protecție reală. Din păcate, am avut nenumărate intervenții. În 2013 am avut două inundații de amploare pe care nu o să le uităm niciodată. Digul a fost făcut cu eforturi locale. Am primit sprijin de la Apele Române doar pentru a consolida niște porțiuni ale digului. Pârâul Corozel are 7 kilometri lungime doar în Corod și noi nu avem voie să intervenim pe cursurile de apă. Cei de la Apele Române ar trebui să o facă, dar noi am făcut, de pomană, numeroase intervenții”, a spus primarul comunei Corod, Vasile Cârjeu.





Ministrul Deneș a refuzat să spună de ce nu au fost făcute lucrări de apărare până în prezent, însă a promis ca va debloca de urgență fonduri guvernamentale pentru realizarea unor diguri. De asemenea, pagubele înregistrate de locuitori vor fi evaluate după retragerea defintivă a apelor.





"Noi putem face evaluarea pagubelor doar când apele se retrag. Fenomenele meteo extreme sunt încă în derulare. Vom propune mai multe proiecte de HG privind alocări de sume importante din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului. Există o discuție pe care deja am avut-o cu premierul Viorica Dăncilă. Vom aloca sume în regim de urgență astfel încât lucrările hidrotehnice afectate să fie reparate, iar în zonele în care nu sunt, să fie construite (...) Împreună cu specialiștii facem o analiză, vedem ce lucrări hidrotehnice sunt necesare, astfel încât să nu se repete inundațiile. Eu nu vreau să discut ce a fost înainte, eu vreau să știu ce va fi de acum înainte”, a declarat, la Corod, Ioan Deneș.





Autoritățile centrale aflate la Galați au mai promis că vor consulta hărțile de risc la inundații pentru a demara lucrările hidrotehnice promise.