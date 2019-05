Victor Ponta, după ce Firea i-a rechemat în PSD pe social-democrații trecuți la Pro România: Chiar nu suntem de vânzare, ca alții

Victor Ponta a reacționat rapid după ce Gabriela Firea i-a rechemat în partid pe foștii săi colegi din PSD care au trecut la Pro România, mesajul lui Ponta fiind: "Chiar nu suntem de vânzare, ca alții". El mai spune că, văzând ceea ce fac acum unii lideri PSD, revede scenele de la și după CPEX al PCR din 1989.

"Ah-nici nu vă închipuiți ce bine ne simțim când spunem NU!!! Noi suntem ProRomania și suntem foarte mulțumiți cu asta! Chiar suntem ALTFEL și rămânem așa! Noi de la ProRomania suntem oameni liberi-chiar NU suntem de vânzare ca alții!", a scris Ponta, pe Facebook.

El spune că problema României nu era omul Liviu Dragnea, ci “Sistemul Liviu Dragnea”, iar "toți vor acum să rămână în “Sistemul LD” după ce au scăpat rapid de om!".

Ponta mai susține că unii pur și simplu nu înțeleg cum este să ai onoare, cuvânt și rușine, că l-au criticat pe Dragnea până au primit o funcție sau un contract și pe urmă l-au lăudat, îl slujeau până ieri, iar azi spun ce rău era și cum era vinovat de toate.

"Știu că își închipuie că îi păcălesc iar pe români - a plecat Dragnea și ei sunt toți curați, frumoși și deștepți-doar Dictatorul era rău! Mă uit la ce fac unii lideri PSD acum și revăd scenele de la și după CPEX al PCR din 1989! Cred că au uitat ce s-a întâmplat după 1989 și cum au terminat oamenii aceia! Eu am fost între acești indivizi și am făcut aproape tot ce făceau și ei-am primit de la români un mesaj în 2014-2015 și vreau să arăt că l-am înțeles! Am muncit și suferit atâta timp că să dovedesc că m-am schimbat în bine-există ceva pe lume care să mă facă să revin în “mlastină”?!? NU", mai spune Ponta.

Victor Ponta adaugă că ProRomania merge mai departe și îi așteaptă în partid "pe toți cei care nu își vând sufletul pentru bani, funcții și avantaje meschine".

Ulterior, într-o intervenție la Digi 24, Ponta a spus că exclude orice înțelegere cu PSD și că Pro România va susține o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.