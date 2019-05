UPDATE Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare: „E o decizie nedreaptă”

În primă instanță, Blejnar primise o pedeapsă de 6 ani de închisoare.Sorin Blejnar a declarat, pentru Mediafax, că decizia este una extrem de nedreaptă și judecătorii au ignorat toate probele depuse depuse de acesta la dosar.„Este o decizie extrem de nedreaptă, o decizie dată prin ignorarea tuturor probelor pe care le-am depus la dosar, o decizie în baza unui dosar făcut de celebrul Portocală, împotriva lui începându-se deja urmărirea penală in rem pentru represiune nedreaptă și pentru fabricarea de probe. Nu avem ce să comentăm, justiția așa a considerat. Eu consider că este nedreaptă, nu avem ce să facem. E o surpriză neplăcută cu implicații asupra mea, asupra familiei și asupra cunoscuților”, a declarat Sorin Blejnar.Sorin Blejnar, fostul şef ANAF, a fost trimis în judecată de către DNA Ploieşti în anul 2016, sub acuzaţia de trafic de influenţă.Potrivit procurorilor, “ în cursul anului 2011, în contextul iniţierii unor proceduri de achiziţii publice la nivelul A.N.A.F., inculpatul Blejnar Sorin a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi încheiate la nivelul instituţiei publice respective. Banii respectivi urmau să-i fie remişi inculpatului în schimbul exercitării influenţei sale asupra unui subaltern, pentru ca acesta să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel încât aceste contracte să fie obţinute de firma omului de afaceri”, au spus procurorii la acel moment.Potrivit sursei citate, “în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin şi celălalt funcţionar implicat în acest demers au primit suma totală de 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme cu comportament tip,,fantomă” controlate de aceştia cu care societatea omului de afaceri a încheiat mai multe contracte fictive. Din această sumă de bani, inculpatului Blejnar Sorin i-a revenit efectiv suma de 12.513.894 lei”.