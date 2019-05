Eugen Teodorovici neagă că s-a discutat înlăturarea șefei ANAF și a lui Darius Vâlcov

„Sarcina pe care o are orice șef al ANAF este de a colecta, de a restructura, de a reforma sistemul. Vis-a-vis de partea de colectare, categoric putea să fie mai bună. Nu pot să mă declar mulțumit, nu am să spun altfel decât este situația reală. Fiecare dintre noi stăm până vom fi schimbați. Are obligația ca până la final de prim semestru, când facem prima rectificare, să rămână în planul de colectare impus de ministrul de Finanțe. Pe lângă cele 21 de procente din PIB pe care trebuie să le colecteze, obligația ANAF este de 30%, să vină cu măsuri mai eficiente de colectare”, a spus ministrul.

Mihaela Triculescu a fost numită în luna ianuarie în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), după revocarea lui Ionuţ Mişa.



"Vă spun clar că nu a discutat nimeni despre un astfel de subiect!", a declarat Eugen Teodorovici pentru Mediafax.Ministrul Finanțelor a răspuns în acest fel la întrebarea legată de o posibilă decizie de înlăturare a președintei ANAF, Mihaela Triculescu, și ulterior a lui Darius Vâlcov, consilier al premierului pe probleme economice.Informația furnizată de "Adevărul" , potrivit căreia Viorica Dăncilă ar pregăti debarcarea celor doi, vine în contextul în care vineri premierul a decis să renunțe și la serviciile Ancăi Alexandrescu , un alt om apropiat al lui Liviu Dragnea, asemenea lui Darius Vâlcov.Întrebată de ce e luat decizia de a renunța la Anca Alexandrescu, Dăncilă a spus doar că experiența acesteia este necesară la partid , în cadrul departamentului de comunicare, în perioada campaniei electorale.Ministrul Eugen Teodorovici și-a exprimat totuși, vineri, nemulțumirea față de activitatea șefei ANAF , Mihaela Triculescu, spunând că activitatea acesteia va fi evaluată în prima jumătate a anului.