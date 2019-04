Cazul bărbatului care varsă două găleți cu apă și ulei în Dâmbovița: De unde ar fi ieșit de fapt acesta

Reprezentanții Centrului Comercial Orhideea au transmis către HotNews.ro că au urmărit imaginile de pe camerele de supraveghere și au observat cum persoana cu cele două găleți ajunge in zona parcării printr-o poartă improvizată în gardul care împrejmuiește parcarea (foto 1), în spatele magazinelor care au ieșire spre Splaiul Independenței (foto 2).

Foto 2 - Magazinele de pe Splai:



Foto 3 - Calea de acces către poarta improvizată în gard:

Reamintim că, săptămâna trecută, am prezentat imagini cu un bărbat care cobora dinspre parcarea centrului comercial cu 2 găleți cu apă uzată spre malul râului Dâmbovița. Deși inițial am afirmat că vine din parcarea centrului comercial, în urma cercetărilor și discuțiilor cu reprezentanții am aflat că nu este angajat al niciunui restaurant, ci doar trece prin calea de acces a centrului printr-o poartă improvizată în gardul care înconjoară parcarea.