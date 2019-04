VIDEO UPDATE Imaginile zilei. Un bărbat aruncă găleți cu ulei folosit direct în Dâmbovița: “Da' care-i treaba ta?!” / Apa Nova București va efectua verificări

L-am întrebat pe domnul din imagini dacă are idee că este absolut ilegal să arunce apă reziduală în Dâmbovița iar răspunsul a fost scurt și prompt: “Da' care-i treaba ta?!”





Apa Nova Bucureşti a reacționat la imaginile postate pe Facebook, anunțând că

va efectua verificări

în zonă.

Nici în seara de marți nu s-a produs vreo excepție astfel că în jurul orei 21 un bărbat a coborât cu 2 galeți cu apă murdară pe treptele care duc spre malul Dâmboviței de pe Splaiul Independenței, vizavi de Complexul Studențesc Grozăvești.Situația este deja cunoscută de oamenii care locuiesc în zonă și care spun că văd asta frecvent. Nimeni nu a făcut nimic până în prezent.Conform cercetărilor, uleiul alimentar uzat are un efect devastator asupra mediului înconjurător. Un litru aruncat la canalizare poate polua un milion de litri de apă, cantitatea necesară unui adult să supraviețuiască timp de 14 ani.Agenții economici cu profil alimentar (restaurante, patiserii etc) au obligativitatea obținerii unui acord de preluare din partea Apa Nova București pentru evacuarea apelor uzate în rețeaua de canalizare și a încheierii unui contract de prestare servicii de canalizare cu societatea noastră, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului București (HCGMB820/2018). Apa Nova București va efectua verificări în zona menționată de tine. Mulțumim și zi bună!"În ciuda infirmării de către proprietarul terasei a informației potrivit căreia persoana din imagini este angajatul localului respectiv, până la aflarea unui verdict oficial din partea organelor abilitate, conducerea centrului a dispus următoarele măsuri:- întrucât toți operatorii de restaurant din cadrul centrului sunt racordați la canalizare și sunt obligați să aibă contracte valabile de preluare a uleiurilor și a apei uzate, am verificat în cursul zilei de 10 aprilie legitimitatea acestor acte în cazul suspecților și nu am găsit nimic în neregulă.- până la o eventuală confirmare din partea autorităților, luăm în calcul varianta prezentata în material și am notificat locatarul în cauză (proprietarul terasei) ca, la următoarea abatere de la normele de mediu, contractul îi va fi reziliat.- de asemenea, am făcut o sesizare și către Poliție pentru identificarea persoanei din imaginile filmate de reporterul Hot News, pe baza înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, întrucât proprietarul terasei ne-a informat că persoana din imagini nu este angajata în cadrul localului sau.În momentul în care vom avea mai multe informații din partea autorităților, vom reveni cu o reacție. În clipa de față, am solicitat chiriașilor centrului să dispună organelor abilitate toate documentele necesare, în vederea controalelor din cursul zilei de 10 aprilie și pentru cele care vor urma. Ne cerem scuze pentru aceasta situație și vă asigurăm că activitatea Centrului Comercial Orhideea se desfășoară conform normelor în vigoare”.